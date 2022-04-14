Türkiye Gazetesi

Survivor 2021'de adada arası iyi olan İlayda Şeker ve İsmail Balaban yarışma bittikten sonra sevgili oldu. Şeker, yarışma sonrası yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyordu. Son olarak Survivor şampiyonu İsmail Balaban'ın ailesiyle çarşıda düğün alışverişi yaparken görüntülenen İlayda Şeker, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularına verdiği cevaplarla gündem oldu.

“HAYATIN ANLAMI BENİM İÇİN İSMAİL”

28 yaşındaki İlayda Şeker, Instagram hesabından kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevaplarla adından söz ettirdi. Şeker, “Hayatın anlamı size ne ifade ediyor?" sorusuna, İsmail Balaban'ın fotoğrafını koyup "İsmail" şeklinde cevap verdi.

İlayda Şeker'in paylaşımı...

EVLİLİĞE YEŞİL IŞIK

Öte yandan takipçileri tarafından yöneltilen “Beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun?'' sorusuna İsmail Balaban'ın memleketi olan ''Antalya Elmalı'da'' cevabı vererek, evliliğe de yeşil ışık yaktı. İkilinin evlilik hazırlığı yaptığı ve bu yaz nikah masasına oturacağı konuşuluyor.

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Seren Serengil ve Yaşar İpek’in cezası belli oldu Şarkıcı Özay Bakır’ı, ölümle tehdit ve hakaret ettiği iddia edilen sanıklar Seren Serengil ve Yaşar İpek’in yargılandığı davada mahkeme, Serengil’i 3 bin 700 lira adli para cezasına, İpek’i ise 3 ay hapis cezasına çarptırdı.