Türkiye Gazetesi

Ünlü müzisyen Rafet El Roman, telif davası nedeniyle cezaya çarptırıldı. Müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan'ın, 2 eserini rızası olmadan yayınlayarak haklarını ihlal ettiği iddiasıyla Rafet El Roman'a açtığı davada mahkeme, sanatçının 20 bin Euro cezai şart bedeli ödemesine hükmetti.

"2 ESERİ İZİNSİZ YAYINLADI"

Söz yazarı ve müzisyen Kerim Neşe Büyükarslan'ın, 'Lügat' ve 'Yadigar' isimli eserlerini rızası olmadan yayınladığı ve haklarını ihlal ettiği iddiasıyla şarkıcı Rafet El Roman'a açtığı dava karara bağlandı. İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, davacı Kerim Neşe Büyükarslan ile davalı Rafet El Roman’ın avukatları hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Kerim Neşe Büyükarslan’ın avukatı davanın kabul edilmesini talep ederken, davalı Rafet El Roman’ın avukatı ise davanın reddini istedi.

20 BİN EURO ÖDEYECEK

Mahkeme, Kerim Neşe Büyükarslan’ın açtığı davanın kısmen kabul edilmesine ve Rafet El Roman ile Rer yapım şirketinin 20 bin Euro cezai şart bedeli ödemesine karar verdi. Mahkeme ayrıca, davacı Büyükarslan’ın maddi ve manevi tazminat taleplerinin ise reddedilmesine karar verdi.

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