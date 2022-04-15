Türkiye Gazetesi

Aşk şarkılarının en sevilen isimi ünlü şarkıcı Yalın, 'Unutulmaz Şarkılar' adını verdiği konserinde sevenleriyle bir araya geldi. Sahnede takside geçen bir anısını da anlatan Yalın, ilk hiti olan 'Ellerine Sağlık' şarkısının hikayesini paylaştı.

BAYLIYORUM BU KIZA

Yalın, "Meşhur olmuştum ama daha kimse beni tanımıyor sadece ismim ve şarkı vardı ortada. Bindiğim bir takside şarkım çalıyordu. Taksici bir anda bana dönüp 'Bayılıyorum bu kıza ya' dedi.

HERKES BENİ KADIN SANIYOR

O an hemen plak şirketine gidip 'Herkes beni kadın sanıyor. Bir klip, fotoğraf ne varsa yayınlayalım gözünüzü seveyim' dedim" şeklinde anısını paylaştı.

Kayınpederini dava etmişti! Ünlü şarkıcı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkarıldı Şarkıcı Gökhan Özen ve eski kayınpederi ile mahkemelik oldu. Şarkıcı eski kayınpederinin yolsuzluk yaptığını iddia etti. Suçu olmadığı mahkeme kararıyla kesinleşen eski bakan Mehmet Sevigen “Bana iftira atıyor” diyerek eski damadı Gökhan Özen’den şikayetçi oldu. Savcılık ifadesini alamadığı Gökhan Özen hakkında yakalama kararı çıkardı.

Kahreden ölüm: Şarkıcı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek hayatını kaybetti Ünlü sanatçı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, acı bir şekilde hayatını kaybetti. Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katında evinin camını sildiği esnada düşerek canından oldu. Candemir'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından cenaze aracına konularak Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.