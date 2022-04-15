Türkiye Gazetesi

2014 Miss Turkey güzeli Gizem Koçak'ın, 1,5 yaşındaki kızıyla gittiği arkadaşının evinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığı ortaya çıktı. Koçak'ın kızının da yumruklandığı iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DAYAK YEDİ, EVE HAPSEDİLDİ

Sabah’ın haberine göre, geçen yıl 18 Mayıs'ta yaşanan tartışma sırasında aldığı darbelerle dayak yiyen ünlü model, arkadaşının kapıyı kilitlemesiyle bir de eve hapsedildi. Öfkeli arkadaşının evinden kurutulan model, kızının da darp edildiğini belirterek karakola koştu. Savcılık soruşturma başlattı. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Gizem Koçak ve kızı

YUMRUKLAR KIZINA DA İSABET ETTİ

Olay 18 Mayıs günü gerçekleşti. Gizem Koçak, arkadaşı Ayşegül K.'nın Maslak'taki evine gitti. 1,5 yaşındaki kızını da yanına alan ünlü model, gecenin ilerleyen saatlerinde arkadaşıyla birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra alkolün etkisiyle tartışmaya başlayan ikili, iddiaya göre birbirlerine tehdit ve hakaret içerikle sözler sarf etti. Kısa süre sonra arbedeye dönen tartışmada, yine iddiaya göre arkadaşı tarafından yumruklarla darp edilen ünlü model bir de arkadaşı tarafından eve hapsedildi. Kapıyı kilitleyerek Gizem'in evden çıkmasına engel olan Ayşegül K.'nin yumrukları yine iddiaya göre Gizem'in küçük kızına da isabet etti.

ARKADAŞI “ASIL DARP EDİLEN BENİM” DEDİ

Ayşegül K.'nin arkadaşı Ömer'in eve gelmesiyle daireden ayrılan ünlü model karakola giderek şikayetçi oldu. Arkadaşıyla yaşadığı olaylı gecede darp edilerek hürriyetinin kısıtlandığını belirten Koçak'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İfadesi alınan olayların odağındaki arkadaş, Gizem'le tartıştıklarını kabul ederek "Alkol alıyorduk, bir süre sonra aramızda tartışma çıktı, evi dağıtıp eşyalarımı kırmaya başladı, çok sinirliydi, beni dövmeye çalıştı, erkek arkadaşım geldiğinde kurtulabildim. Asıl darp edilen benim" diyerek suçlamaları reddetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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