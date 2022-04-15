Türkiye Gazetesi

2022 sezonunda birçok dizi ekranlara tutunamayıp veda etti. Oğlum dizisinden de üzen haber geldi. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizi için final kararı alındı. Dizinin oldukça düşük olan reytingleri sebebiyle sezon finali yapmadan direkt ekrana veda etmesi bekleniyor.

Sezona iddialı başlayan dizinin kadrosunda birçok başarılı oyuncu yer alıyordu. Dizi oyuncu kadrosu ile dikkat çekse de ne yazık ki bu reytinglere yansımadı. Başka iddialı dizilerle de aynı gün yayınlanması Oğlum dizisini adım adım finale götürdü. Kanal yönetimi dizi için final kararı aldı. Ay Yapım imzalı proje Mayıs ayında ekran yolculuğunu sonlandıracak.

Birçok duyguyu bir arada yaşatan dizi Oğlum, Çarşamba akşamları ekrana geliyordu.

OĞLUM DİZİSİNİN KONUSU

Bir akşamüzeri Melike ilk maaşını almanın heyecanıyla vitrinlere dalar ve oğlu Kaan'ın okul çıkışına geç kalır. Annesini okulun bahçesinde bekleyen Kaan, bir kirpinin peşine takılır ve kirpiyi bir parka kadar takip eder. Bu sırada Zeynep ve Tuğrul çiftinin 12 yaşındaki oğulları Efe de parktadır. Efe, ailesi ile iletişimi kopuk ve tek arkadaşı bilgisayar oyunları olan bir çocuktur. Efe, bir süre sonra Kaan'ın kaybolduğunu fark eder ikili karakola gitmek üzere yola koyulurlar. Melike ve İlyas ise telaş içinde Şile sokaklarında çocukları Kaan'ı aradıkları sırada acı bir olay yaşandığının haberini alırlar. Yaşanılan bu acı olaydan sonra her iki ailenin hayatında da artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Proje ve senaryo tasarımı Ahmet Katıksız'a, senaryosunun Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'a ait olan Oğlum dizisinin yönetmen koltuğunda Gökçen Usta oturuyor. Dizinin oyuncuları kadrosunda ise Songül Öden, Nihal Yalçın, Canan Ergüder, Feyyaz Duman ve Timur Acar gibi başarılı isimler yer alıyor.

İzleyicileri üzen bir karar daha: Üç Kuruş dizisi final mi yapıyor? Reyting yarışında tutunamayan diziler ekranlara bir bir veda ederken, izleyicileri üzen bir final kararı da Üç Kuruş dizisi için geldi. Yayın hayatına büyük umutlarla başlayan dizinin sezon sonunda ekranlara veda edeceği iddia edildi.

Son Nefesime Kadar dizisinin izleyicileri tepkili… Son bölümü yayınlanmadan final yaptı Çarşamba akşamları FOX TV'de ekranlara gelen ve başrollerinde Nurgül Yeşilçay ile Emre Kınay'ın rol aldığı 'Son Nefesime Kadar' için reytinglerde beklenen başarıyı gösteremeyince final kararı alınmıştı. Ancak dizinin final bölümü yayınlanmadan bitmesi izleyiciler tarafından tepki gördü. Sosyal medyada “İzleyici bir final bölümünü hak ediyordu” tarzında yorumlar dikkat çekti.