Türkiye Gazetesi

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'yı ziyaret eden ünlü müzisyen Yusuf İslam sosyal medyadan fotoğraf paylaştı. İslam'ın paylaşımlarına kısa sürede yorum yağdı.

Ramazan ayında Ayasofya'yı ziyaret eden isimlerden birisi de dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam oldu. İslam, ziyaret sonrası Ayasofya'daki fotoğraflarına Twitter’dan yer verdi.

Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip eden ve sosyal medyadan bu yönde paylaşımlar yapan İslam, fotoğrafının altında, "Bu Ramazan Ayasofya'ya harika bir ziyaret. Hala güçlü bir şekilde parıldayan manevi bir ışıkla tarihi ayıran duvarların arasından bir bakış..." ifadelerine yer verdi.

Yusuf İslam Ayasofya'da...

Dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam'dan Erdoğan'a teşekkür: Müslümanlar için çabasına hayranım “Uluslararası İyilik Ödülleri” programında ödül alan dünyaca ünlü sanatçı Yusuf İslam ödül törenine katılamadı ancak gönderdiği video mesajıyla teşekkür etmeyi ihmal etmedi. İslam konuşmasında, “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye ve dünyadaki Müslümanlar için çabasına hayranım” dedi.