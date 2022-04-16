Türkiye Gazetesi

‘Güle Güle Oturun’, ‘Evim Şahane’ gibi gündüz kuşağının sevilen programlarıyla tanınan ünlü mimar Selim Yuhay ile balerin Evlin Avidor, iki yıl önce anlaşmalı olarak boşanmıştı. Çift, şiddetli geçimsizlik nedeniyle yollarını ayırmıştı.

İKİNCİ KEZ NİKAH MAASINA OTURDU

Yaptığı programlarla adını geniş kitlelere duyuran Selim Yuhay, evlendiğini açıkladı. Yuhay, bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Burcu Hanım ile nikah masasına oturdu. Ünlü isim güzel haberi sosyal medya hesabından verdi.

“VE BİZ EVLENDİK”

Yuhay paylaşımında “Ve biz evlendik... Daha doğrusu nikah kıydık. Herkese kalbindeki güzellikleri yaşamasını diliyorum. Önemli olan ne yaşadığınız değil, kimle yaşadığınız... Bunu unutmayın...” ifadelerini kullandı.

Mimar Selim Yuhay ve eşi Burcu Hanım

‘Selim Bey' ağır vasıta şoförlerinin kabinlerini yeniden tasarlıyor Ekranların sevilen mimarı Selim Yuhay, evlerden sonra bu sefer de yolların gerçek kahramanları olan ağır vasıta şoförlerinin, ikinci yaşam alanı olan şoför kabinlerini yeniliyor.