Türkiye Gazetesi

Tüm zamanların en çok izlenen durum komedilerinden Seinfeld'de "Helen" adlı anne karakterini canlandıran Liz Sheridan hayatını keybetti. ABD'li oyuncu Sheridan'ın 10 Nisan'daki doğum gününden 5 gün sonra uykusunda doğal nedenlerle öldüğünü söyleyen yakın arkadaşı Amanda Hendon, fazla ayrıntı vermedi.

Liz Sheridan

“EN İYİ TV ANNESİYDİ”

Sheridan, komedyen Jerry Seinfeld'in soyadını taşıyan dizide oğluna oldukça düşkün bir anne olan "Helen" karakterini canlandırdı.

Seinfeld, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Liz her zaman bir oğlun isteyebileceği en tatlı, en iyi TV annesiydi." dedi.

Sheridan, 1970'lerde Broadway'de çok sayıda oyun ve müzikalde, "Legal Eagles", "Forget Paris" ve "Wedding Bell Blues" gibi filmlerde, 2010'da TV filmi "The Rooneys"te rol aldı.

Çok iddialı başlayan dizi ekranlara veda ediyor... Final yapmadan bitecek Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan ve başrollerinde Canan Ergüder, Nihal Yalçın, Timur Acar gibi oyuncuların rol aldığı, ekran yolculuğuna iddialı başlayan diziden üzen haber geldi. Sevilen dizi ‘Oğlum’ Mayıs ayında final yapacak.

Halûk Bilginer Amerikan dizisinde Türk oyuncular Halûk Bilginer ve Yasemin Allen, ABD’li yapım şirketi Paramount’un dijital platformunda yayınlanacak olan “The Turkish Detective” adlı dizide başrolleri paylaşacak.