Türkiye Gazetesi

Survivor’daki hareketleri ve söylemleriyle sık sık gündeme gelen Evrim Keklik, bu haftanın ilk eleme adayı oldu. Yokluk adasına giden Evrim, karşılaştığı manzara karşısında şok geçirdi.

“KORKUDAN AKLIMI YİTİRECEĞİM”

Geceyi yokluk adasında geçiren Evrim, yatağını görünce "Tövbe estağfurullah" diyerek şaşkınlığı gizleyemedi. Korkudan ne yapacağını şaşıran Evrim, “La havle ve la kuvvete. Korkudan aklımı yitireceğim" diyen Evrim "Bu yokluk adasına herkesin gelmesi lazım" dedi.

“BÖYLE BİRŞEY GÖRMEDİM”

Ada konseyinde Acun Ilıcalı "Bugünün biraz da şanssız yarışmacısı, zor bir gece geçirdi. Evrim'i dinlemek istiyorum" diyerek söz verdiği Evrim Keklik, şunları söyledi;

Daha öncesinde sürgüne gittim de sürgünle alakası yoktu. Yani direkt girdim içeriye böyle, ay ışı var her yer taş ortada tabiri caize tabutu andıran bir şey vardı. Onu gördüm, gördüğüm gibi geri kaçtım. 'Ben burada yatmam' dedim. Çok korkutucu bir şeydi benim adıma. Masraftan hiç kaçınmamışsınız. Ölçtüm, biçtim tam 4 karış genişliğinde küçülmeye gitmişiz. Sürgün adasındaki barakanın yerine musalla taşı gibi bir şey yapılmış oraya"