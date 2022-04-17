Türkiye Gazetesi

Şu sıralar herkesin istemeden de olsa azğına dolanan 'Samssak Döveci' şarkısı ve seslendireni Elif Buse Doğan güzel bir çıkış yaptı ve hafızlara kazındı ancak türküyü birlikte yorumladığı Serkan Çağrı ile araları fena açıldı.

'Grup Laçin'in bir dönem üyelerinden olan 45 yaşındaki klarnet virtüözü Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan şarkıyla gündeme oturdu ama bu durum ikilinin dostluğu bitirdi.

'AHDE VEFASIZLIĞI ÜZDÜ'

Serkan Çağrı arkadaşın Doğan'ı suçlayarak "Program sonrası 'Şarkıyı hep beraber kliplendirelim' diye karar aldık. Elif Hanım tarafından farklı bir tercihte bulunularak, yol alındı. Bu kısım çok önemli değil aslında ama benim için. Önemli olan Elif çok uzun zamandır birlikte çalıştığım, 7/24 evimizde olan bir insandır. Geldiğinde 21 yaşındaydı. Eşim ve ben çok büyük emekler verdik, kendisini sahiplendik. Bizi şu anda yaralayan şey vicdan. Bizi ahde vefasızlığı üzmüştür" şeklinde konuştu.

Elif Buse Doğan üst üste yapılan açıklamalar sonrası en sonunda açıklama yaparak adeta ateş püskürdü. Elif Buse Doğan Instagram hesabından yaptığı açıklamada haksız yere hedef gösterildiğini, aslında türküyü beraber çıkarma kararı aldıklarını ve tüm düzenlemeler bittikten sonra Çağrı’nın vazgeçtiğini belirtti.

'Samsak Döveci' türküsünün seslendiren Elif Buse Doğan'ın instagram üzerinden yaptığı açıklamalar.

'KİMSEYE YEDİRMEM ESERİ'

Şarkıcı açıklamasında "Eser daha sonra Instagram'a sıçradı, Serkan Çağrı da Instagram'a sıçramasının ardından beni aradı, 'single yapalım' dedi. Ben akustik yaptığımı söylediğimde ise 'Eseri ben buldum, etik değil. Kimseye yedirmem bu eseri' dedi. Bir eserin sosyal medyada patlaması mı gerekiyordu single yapmak için dedim" yorumunu yaptı.

'HAYRETLER İÇERİSİNDEYİM'

Elif Buse Doğan “Birlikte hazırladığımız single ortada duruyorken kendisi eseri başkalarına okutarak 1 Nisan’da single olarak çıkarmıştır. Ardından gazetelere ‘Buse türküyü kendine mâl etmeye çalıştı’ diyerek nasıl tezat bir durumun içine sokmaktadır, hayretler içerisindeyim” dedi. Doğan, “Herkesin bin bir tane derdinin olduğu bu dönemde böyle komik bir şeyin içine çekilip, sizleri meşgul ettiğim için özür dilerim” notuyla paylaştı.

'Samsak Döveci' krizi devam ediyor! Serkan Çağrı’dan Elif Buse Doğan’a: Yolu açık olsun Son günlerin popüler ve sözleriyle dillere dolanan şarkısı Samsak Döveci (Langidi Lang Lang) adlı parça krize neden olmuştu. Sevilen şarkı iki ünlü ismin arasını bozmuştu. Serkan Çağrı ve Elif Buse Doğan, peş peşe çok konuşulacak açıklamalar yapmaya devam ediyor.