Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2022, dün akşam yine çok izlenen bir bölümle ekranlara geldi. Kaybedilen bir oyundan sonra Barış, Gönüllüler takımını teselli etmek için oyuncuların yanlarına gitti. Ancak o görüntülere Nisa çok sinirlenip tepki gösterdi. Nisa, Barış'ın kendisine el kaldırdığını iddia edince konseyde devreye Acun Ilıcalı girdi. Peki, Barış Murat Yağcı, Nisa'yı dövdü mü? Şoke eden iddianın ardından Twitter'da #KadınDüşmanıBarışMuratYağcı gündem oldu. Dün akşamki bölümde Barış ile Nisa arasında neler yaşandı? Survivor Barış Nisa olayı ne? İşte detaylar...

BARIŞ VE NİSA BİRBİRİNE GİRDİ

Survivor All Star 2022’nin yeni bölümü yayınlandı. Yarışmacılar dün akşamki bölümde yine kıyasıya mücadele etti. Survivor 2020'de yarışan ve yarışma bittikten sonra 6 ay birliktelik yaşayan Nisa ve Barış arasında yaşananlar geceye damga vurdu.

NİSA ÇILGINA DÖNDÜ

Programın son bölümünde Barış, kaybeden Gönüllüler takımını teselli etmek için yarışmacıların yanlarına gitti. O anları gören Yağcı'nın eski sevgilisi Nisa çılgına dönerek Barış’a adeta ateş püskürdü.

"KADINLARI DÖVEN ADAM, ŞOV YAPIYOR"

Çok sinirlenen Nisa, "Çıldıracağım. Barış, kadınları döven insan, ağlatan insan, şu an ne yapıyor? Bak sinirleniyorum. Kadınları döven adam, kadınları ağlatan adam şu an kadınlar ağlıyor diye şov yapıyor" şeklinde konuştu.

Nisa Bölükbaşı

“BENİ KADIN DÜŞMANI GİBİ GÖSTERMEKTEN VAZGEÇSİN”

Bu konuşmaların ardından Barış, Nisa’nın iddialarını konseye taşıdı. Eski sevgilisinin sözleri hakkında konuşan Barış ise “Nisa benimle ilgili yerli yersiz kadınları döven adam takımdaki kızları teselli ediyor ve şov yapıyor ifadesi kullanmış... Kendi takım arkadaşlarımı teselli etmem onun için neden sorun oldu onu merak ediyorum. Benim ondan beklentim benimle ilgili hiçbir şeyi görmesin. Beni kadın düşmanı gibi göstermekten vazgeçsin” diyerek Nisa’nın konuyla ilgili açıklama yapmasını istedi.

Barış Murat Yağcı

“NE YAŞADIĞIMIZI BİR BİZ BİR ALLAH BİLİR”

Nisa ise bu sözlerin karşısında "Söyleyecek fazla bir şey yok. Bilen biliyor. Kendisi de biliyor. O an orada içimden gülmek geldi çünkü öyle hissettim. Ne yaşadığımızı bir biz bir Allah bilir. O yüzden şuan açıklamak istemiyorum” dedi.

Acun Ilıcalı

BARIŞ NİSA’YI DÖVDÜ MÜ?

İki yarışmacı arasında eski defterler açılırken araya Acun Ilıcalı girdi ve Nisa’ya Barış’ın kendisini dövüp dövmediğini sordu. Bu soruya açık bir şekilde cevap veren Nisa’nın “El kaldırmışlığı oldu. Kapıyı kapatıp gitmişliği oldu” sözleri ile şaşkınlığa neden oldu.

Survivor’dan kovulan Semih Öztürk kendini tutamadı: Ardahan’ın duygularıyla oynadılar Survivor Ekstra programının sunuculuğunu yapan ve kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk, Survivor All Star 2022'ye veda eden Ardahan Uzkanbaş’ın elenmesi ile ilgili şaşırtan yorumlar yaptı. Öztürk, Twitter hesabından “Bazı yarışmacılar hiçbir zaman tehdit görmedikleri Ardahan'ı bugünlere kullanmak için sakladılar, Ardahan’ın duygularıyla oynadılar” ifadelerini kullandı.

Survivor All Star'da konseye Nagihan Karadere'nin gözyaşları: Açıklayamayacağım sıkıntılarım var Survivor All Star’da dün akşam yine heyecanlı anlar yaşandı. Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı’nın konuşması karşısında gözyaşlarına boğuldu. Ilıcalı, Nagihan'a oyunlarda gergin göründüğünü belirtti. Bunun karşısında sevilen yarışmacı “Ben keyif alamıyorum, keyif alamadığım için otomatik geriliyorum. Her seferinde kendimi tutmaya çalışıyorum. Açıklayamayacağım sıkıntılarım var” şeklinde cevap verdi.