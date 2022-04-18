Türkiye Gazetesi

Şarkıcı Cenk Eren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen iftar yemeğini görünce sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Eren "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba?" diye sordu. Demet Akalın’ın bu soruya cevabı ise gecikmedi.

BİRÇOK SANATÇI KATILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına katılanlar arasında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Alişan, Yonca Evcimik gibi pek çok ünlü isim yer aldı.

MÜZİK YASAĞINI HATIRLATTI

Cenk Eren iftar yemeğine katılan ünlülere seslenerek pandemi sürecinde alınan müzik yasağını hatırlattı. Eren, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın iftar davetine katılan değerli sanatçılarımız müzik yasağını gündeme getirdiler mi acaba? Bilgilendirirlerse bizleri, memnun oluruz" ifadelerini kullandı.

DEMET AKALIN’DAN CEVAP

Şarkıcı Demet Akalın’ın ise bu paylaşıma cevabı gecikmedi. Akalın, "Bilgilendireyim... Elbette... Belki kimse cesaret edememiştir ama ben tüm müzisyenler adına rica ettim söyledim" dedi. Akalın, açıklamalarının devamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u yanına çağırdığını ifade ederek "Hatta kendisi Kültür Bakanımızı yanına çağırdı. Çalışmaya başlayacaklarının sözünü aldım… Bekleyeceğiz, saygılar Cenk Bey" şeklinde konuştu.

Cenk Eren'e Demet Akalın'ın cevabı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatçılarla iftar yemeğinde buluştu! Ünlü isimler o anları anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı’nda sanatçılarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftar programına katılanlar arasında Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Hülya Koçyiğit, Bülent Ersoy, Hülya Avşar, Alişan, Yonca Evcimik gibi pek çok ünlü isim yer aldı. Davete katılan ünlüler içeride yaşananları ve gözlemlerini tek tek anlattı.

Erdoğan ile iftarda bir araya gelen Metin Şentürk'ün esprisi gündeme damga vurdu Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, çok sayıda sanatçı ve ünlü isimle bir araya geldi. Sosyal medyada Erdoğan'la fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı Metin Şentürk'ün bu esprisi gündeme damga vurdu.