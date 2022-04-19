Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde bir programda söylediği sözlerle gündem olan oyuncu Gonca Vuslateri sosyal medya hesabından annelikle ilgili duygularını paylaştı.

İşte Vuslateri'nin o paylaşımı;

Anne olmak istemedim hiç. İnatmış gibi bütün çocuklar beni çok sever. Kafamdan inmezler. Anne dizisinde pedagoglar şaşakalmıştı.. bebekler bile koynumda uyurdu. Ama kadınlık yalnızca “annelik” değildir. Hayalim hep koruyucu aile olmak.. Ben de epey zorlukla darmadağın bir ailede büyüdüm. Okuyan, kültürlü.. ama paylaşamayan.. giden.. sürgün kimlikler içinde.. ve arkalarına yaslanacak büyükleri olmayan öksüz bir çiftti anne babam..

AMERİKALI ÇOCUKLARLA BÜYÜDÜM

İncirlik’de lojmanda Amerikalı çocuklarla büyüdüm. Klasik, makul tip değildim. Dut ağaçlarının tepesinde küçük barakalarda oturur. İpekböceği beslerdim. Uzun yolculuklarda bagaj kısmına konan civcivleri alıp beslerdim.. Babam kesmişti birini.. ayak bileğime iki nokta kan sıçramıştı.. hiç unutmam.. unutamam.. sabaha kadar kusmuştum.. istemediğim yemeği yemediğim gibi istediğim şeyi okumak için cücük yaşta evden gittim..

Yaprak Dökümü’nü aratmayacak türden hayat hikayeme bakıp.. ileride evladım olacak bıcırığa anlatacak dolu dolu anılarım kalbim kırık kalbini dinlendirmesi için çokça pamuk yastıklarım olacak umuttan.. bu yatırımı yapmak için son döngüdeyim.. “olanı kabul etmek”

ŞİMDİ BENİM ANNELİK PROVAM

Sevmek, sempati duymak değil. O ajiteleri sapanla vurduk da.. varlığını, var olmuşluğunu hayatımda: kabul etmek. O şeyin yüzüne bakıp “evet gördük, yaşadık. SIRADAKİ!” demek.. gülmek, gülmek, gülmek.. değdi diyebilmek.. dibine kadar üzülmek ..Yerin dibine girmek, yeni bir şey olarak açmak.. hep denemek.. hayat böyle .. bu yorucu tempoda kimseye yaşamı zul etmeye gerek yok.. bu yüzden, annemin aradığı kişi annemi incetemez işte.. şimdi benim annelik provam

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