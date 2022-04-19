Türkiye Gazetesi

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan oyuncu Seray Sever, ikiz kızlarına kavuştu. Sabah saatlerinde doğum yapan Sever'in kızları sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi.

Ünlü sunucu geçtiğimiz haftalarda babasının ölümüyle yıkılmıştı. Seray Sever, bu zorlu süreci ailesiyle beraber atlatmaya çalıştı. Çocuklarını Muğla'daki bir çiftlik evde büyütmek isteyen Sever, bugün kızlarına kavuştu. Seray Sever ve eşi Eray Sünbül bebeklerine Sofia ve Alya adını verdi.

“ANNE OLMAK İÇİN EMEK VERDİM”

Uzun süredir çocuk sahibi olmaya çalıştıklarını söyleyen Seray Sever, katıldığı bir canlı yayında yaşadığı mutluluğu paylaşmıştı. Sever, “Çok uzun zamandır anne olmak için emek verdim. Anne olmam için 8-9 kez tedavi denendi. Çok saklamak istiyorduk aslında ama bir şekilde duyuldu. Hamileliğim planlı bir süreçti, Allah'a çok dua ettim dualarım da kabul oldu. Çok heyecanlıyız” demişti.

Seray Sever - Eray Sünbül

Seray Sever babasına veda etti: 'Torunlarını görmek nasip olmadı' Koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden ünlü oyuncu Seray Sever’in babası Eral Tamer Sever (70), Muğla’nın Bodrum ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Ünlü oyuncu Seray Sever; 'Torunlarını görmek nasip olmadı' diyerek ağladı.

Seray Sever’in ikiz bebek heyecanı: Allah’a çok dua ettim, kabul oldu 48 yaşındaki sunucu ve oyuncu Seray Sever, 4 aylık hamile olduğunu açıkladı. Sever, ikiz bebek bekliyor.