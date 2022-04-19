Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen eğlence programı Güldür Güldür Show’ın başarılı oyuncuları Aylin Kontente ve Alper Kul çocuklarıyla tatil için İngiltere’ye gitti. Çiftin çocuklarına virüs bulaşınca tatilleri kabusa dönüştü. Çiftin çocukları tatilde virüs kaptı. Aylin Kontente ve Alper Kul çocuklarını hastaneye götürdü ama gösteremedi.

Aylin Kontente sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafın altına, “Harika başlayan tatilimiz çocuklara geçen bir virüs sebebiyle tam 8 saat süren kramp ve istifra ile çok üzücü bir hal aldı” notunu paylaştı. Kontente "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" yazarak Türkiye'deki doktoruna teşekkür etti.

Takvim’in haberine göre Aylin Kontente İngiltere’de doktor bulamayınca çareyi Türkiye’deki doktoruna ulaşmakta buldu. Kontente’nin doktoru Londra’da yaşayan bir Türk hastasıyla irtibata geçti ve ona tedbir olarak yazdığı ilacın oyuncu çiftin çocuklarına ulaştırmasını sağladı. Buldukları ilacı çocuklarına içiren çift, kendileri toparlar toparlamaz Türkiye’ye döndü.

Güldür Güldür’de Bakan Koca taklidi: İzleyenler kahkahaya boğuldu Ekranların severek izlenen programı Güldür Güldür Show, son bölümünde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca taklidinin yer aldığı koronavirüs skecini yayınladı. Skeci izleyenler kahkahaya boğulurken Bakan Koca, sosyal medya hesabından ekibe teşekkürlerini iletti.