Türkiye Gazetesi

Organize İşler, Kuzey Güney, Ya İstiklal Ya Ölüm gibi pek çok projede yer alan Rıza Kocaoğlu, başarılı performansı ile hafızalara kazındı. Özellikle Çukur dizisinde üstlendiği Aliço karakteri ile üstün bir oyunculuk sergileyen Kocaoğlu büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

Kocaoğlu, oyunculuğunun yanı sıra şu sıralar değiştirdiği imajıyla gündem oldu. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda görenleri hayrete düşürdü.

GÖRENLER TANIYAMADI

Başrolünde Tuba Büyüküstün ve Murat Boz’un yer alacağı bir dijital platformda yayınlanacak olan dizide izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Rıza Kocaoğlu, imaj değiştirdi. Kocaoğlu, adeta bambaşka biri oldu. Instagram’da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Kocaoğlu, uzun saçlı ve sakallı bir fotoğrafını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü oyuncunun gönderisi çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Rıza Kocaoğlu'nun son hali...