Türkiye Gazetesi

Ekran macerasına iddialı başlayan, birbirinden ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Show TV’de yayınlanan bir diziden final haberi geldi. Sezon ortasında rakiplerini sollamak için son dizi bombası Oğlum'u yayın hayatına sokan Show TV'de şu sıralar işler tersine döndü. İlk bölümü ile büyük ses getiren dizi Oğlum, beklenen başarıyı sağlayamadı ve rakiplerinin gerisinde kalarak 'havlu attı'. Oğlum için erken final kararı çıktı, kanal bunu resmen duyurdu.

SEYİRCİ KIZDI

Hikayesi ve oyuncu kadrosu ile ekran macerasına çok iddialı bir giriş yapan dizi Oğlum'un final yapacak olması seyirciyi de kızdırdı.

Sosyal medyada onlarca yorum alan dizi için seyirci yapımcıya ve kanala seslendi..Başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden ve Nihal Yalçın, Timur Acar, Feyyaz Duman, Serhat Teoman gibi önemli isimlerin yer aldığı dizinin dram yüklü olması seyirciyi içine çekmiş ve ekran başına kilitlemişti.

Sağlam oyuncu kadrosu ve hikayesi ile ilk bölümlerde ilgi gösterse de dizi bir türlü beklenen başarıyı sağlayamadı. Çarşamba akşamları Kanal D'deki Sadakatsiz, ATV'deki Kuruluş Osman, TRT'deki Kara Tahta'nın gerisinde kaldı. 11. yeni bölümü ile yarın yani 20 Nisan'da ekrana gelecek olan dizi birkaç bölüm sonra ekran macerasına son verecek.

İddialı başladı, reytingleri kötü gitti: Oğlum dizisi için final çanları çalıyor Show TV ekranlarında izleyici ile buluşan ve başrollerinde Canan Ergüder, Nihal Yalçın, Timur Acar gibi oyuncuların rol aldığı Oğlum dizisi reytinglerde aradığını bulamayınca erken final yapma kararı aldı. 7. bölümü geride kalan dizi iddiaya göre birkaç bölüm sonra sona erecek.

Canan Ergüder kanseri yendi, ‘Oğlum’ dizisiyle setlere geri döndü Ünlü oyuncu Canan Ergüder, kanser hastalığı nedeniyle ekranlara bir süre ara vermişti. Sevilen isim, Show TV’de bu akşam seyirciyle buluşacak olan ‘Oğlum’ dizisiyle setlere geri döndü. Ergüder, dizide ‘Pedagog Demet’ rolünü canlandıracak.