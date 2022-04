Türkiye Gazetesi

Ayşenil Şamlıoğlu, anne acısıyla sarsıldı. Sevilen oyuncunun annesi, yaşama gözlerini yumdu. Şamlıoğlu, annesinin vefat ettiğini sosyal medyadan paylaştığı mesajla verdi.

“ANNEM BİZİ BIRAKIP GİTTİ, ÖKSÜZ KALDIM”

Instagram hesabından fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu altına şu duygusal notu düştü:



“Canım taa içi, bana can veren, her zaman yaşama bakışını örnek aldığım dünya güzeli annem bizi bıraktı gitti. Öksüz kaldım, hissettiğim bu, her yaşta hissediliyormuş bu duygu meğer.

Pamuk gibi bir insandı, adeta başında bir hale ile yaşadı. yumuşacık, sevgi dolu, her baktığı yerde güzellik gören, yaşamdan tat alan, pozitif duruşunu hiç kaybetmeyen biriydi annem, ben her canlıyı sevmeyi ondan öğrendim, öğrendiğim pek çok şeyin yanında.

Yaşadığı gibi yumuşacık veda etti hayata, hastaneye giderken gene papatyaların güzelliğine bak diyormuş yeğenim Serap Göktekin’e. Hastaneye ulaştıklarında bilinci kapanmış.



Canııııımmmmmmm, hep güzellikler sarsın etrafını, yaşamda gördüğün güzelliklerin binlerce katı kuşatsın seni, gittiğin yerde çoook mutlu ol e mi… Seni seviyorum annem seni çok seviyorum.”

