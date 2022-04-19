Türkiye Gazetesi

Alişan ile eşi Buse Varol'un kızları Eliz'in 1 yaş doğum gününü ayrı yerlerde kutlama düzenlemesi, iki ismin boşanma iddialarını gündeme getirmişti. Buse Varol, kızı için İstanbul'un en lüks otellerinden birinde doğum günü organizasyonu düzenlemişti. Varol, organizasyon sonrası iki Filipinli bakıcıya ayrı ayrı teşekkür etmişti. Sonrasında ise çiftin Filipinli bakıcılara aylık 60 bin TL ödemesi gündem olmuştu.

SURVIVOR’I MASAJ YAPTIRMADAN İZLEYEMEZ

Bu durum sonrası ünlü çift şimdi de başka bir paylaşımla gündeme geldi. Alişan 3 yaşındaki oğlu Burak'ın masaj yaptırırken fotoğrafını paylaştı. Alişan o anları “Survivor’ı masaj yaptırmadan izleyemez” notuyla paylaşınca sosyal medyada gündeme geldi.

Tepki alan bu fotoğraflar sonrası Alişan magazin programı 2. Sayfa’ya açıklama yaparak “Fizyoterapist bize geldi. Burak ‘ben de masaj istiyorum’ diye tutturdu. Sadece fotoğraf çektim” şeklinde konuştu.

Alişan'ın oğlu Burak

Buse Varol’dan üçüncü çocuk açıklaması: Buse Varol hamile mi? Alişan ve Buse Varol bebek mi bekliyor? Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol'un yeniden hamile olduğu iddiaları gündemde yer aldı. Geçtiğimiz günlerde boşanma haberleriyle konuşulan çift zor günleri geride bıraktı. “Buse Varol hamile mi?” sorusunun cevabı basında yer alan haberlerin ardından merak konusu oldu. Söylentiler sonrası “Buse Varol ve Alişan bebek mi bekliyor?” diye merak ediliyor. Konuyla ilgili Buse Varol iddialara son noktayı koydu. İşte detaylar…

Alişan’dan boşanmanın eşiğinden döndüğü Buse Varol’a: Daha yolumuz çok uzun Ünlü şarkıcı Alişan eşi Buse Varol’un doğum gününü sosyal medyadan romantik bir mesajla kutladı. 5 yıl önce çektirdikleri bir fotoğrafı paylaşan şarkıcı altına “Birlikte ilk fotoğrafımız. Ve İnşallah daha yolumuz çok uzun… Doğum günün kutlu olsun aşkım. Seni seviyorum yazdı.

Boşanma haberleri yaradı: Alişan ve Buse Varol’a 100 bin TL’lik reklam teklifi Bir süre önce boşanma haberleriyle gündemden düşmeyen Alişan ile Buse Varol, reklam anlaşmasına imza attı. İkiliye ayrılık haberleri resmen yaradı. Son dönemde markaların ilgi odağı olan çift yaptıkları reklam anlaşmasından 100 bin TL aldı.