Türkiye Gazetesi

İstanbul 5. Levent'teki Hacı Osman Torun Camii imamı Mahmut Eroğlu'nu son günlerde oldukça popüler, onu artık dünya tanıyor.

Eroğlu, çocuklara namazı sevdirmek için ‘teravih treni’ fikrini hayata geçirdi. Çocuklara namazı ve dini sevdirmek için bu fikri ortaya koyan Mahmut Eroğlu, sosyal medyanın da gündeminde.

Mahmut Eroğlu’nun bu fikri büyük takdir toplarken, dünyaca ünlü model Bella Hadid’in de dikkatini çekti.

Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid, teravih treninin fotoğrafını paylaştı. Hadid, çocukların o görüntülerine sosyal medya hesabından yer verdi. Öte yandan Türkiye'nin her yerinden çocuklar için camiye çikolata, dondurma gönderiliyor. Kimileri çocuklar için camiye oyuncak yolluyor.

İşte Bella Hadid'in o paylaşımı...

Bella Hadid’in Filistin paylaşımlarına Instagram’dan sansür! İsrail’in Filistin’e karşı saldırılarına tepkiler üst üste gelirken, Filistin asıllı ABD’li model Bella Hadid’den de destek geldi. Sosyal medya hesabından Filistin’deki korkunç zulmü paylaşmak isteyen ünlü modele Instagram izin vermedi. Hadid, paylaşımlarını engelleyen Instagram’a tepki göstererek, "Ne zaman Filistin ile ilgili paylaşım yapsam hikayelerim engelleniyor" dedi. Ünlü modele birçok kullanıcı da destek çıktı.

Ünlü model Bella Hadid, Ramazan paylaşımıyla takdir topladı: Müslümanlara dua ediyorum ABD'li dünyaca ünlü model Bella Hadid, Ramazan paylaşımıyla gönülleri fethetti. Sosyal konulara oldukça duyarlı olan Hadid, Instagram üzerinden Ramazan ile ilgili bir paylaşım yaptı.