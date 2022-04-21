Türkiye Gazetesi

2016 yılında Başak Dizer ile dünya evine giren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan'da bebeğini kucağına aldı. Ulus'taki özel bir hastanede bebeklerine kavuşan çift, oğullarına Kurt Efe adını verdi.

Özel hayatının yanı sıra kariyeriyle de gündemden düşmeyen Tatlıtuğ, yeni dizisi Yakamoz S-245'in galasına katıldı.

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Oynadığı dizilerde karakteri için imajında sık sık değişiklikler yapan başarılı oyuncu, dizisinin galasına da yeni imajıyla katıldı. Tatlıtuğ bir süredir kullandığı sakallarının yanı sıra bir de bıyık bıraktı.

Oyuncunun yeni imajı sosyal medyada gündem olurken kullanıcılar "Baba olunca imaj da değişti" yorumları yaptı.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebekleri ‘Kurt Efe’ dünyaya geldi Oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer doğum yaptı. Çiftin bebekleri ‘Kurt Efe’ hayata merhaba dedi. Hamilelik pozları da çok konuşulan Dizer, oğlunu dünyaya getirdi. Doğuma girdiği öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ, bebeğine kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, 'Kurt Efe' isminin hikayesini ilk kez anlattı: Bizim için anısı var Ünlü manken ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Stil Danışmanı eşi Başak Dizer, bebeklerini kucaklarına almaya sayılı günler kala isim konusunu netleştirmişti. Ünlü çift doğuma kısa bir süre kala bebeklerinin isminin ‘Kurt Efe’ olacağını açıklamıştı. Bu ay sonunda doğum yapacak olan Başak Dizer bu isme neden karar verdiklerini ilk kez açıkladı.