Türkiye Gazetesi

Canan Ergüder, geçtiğimiz yıl meme kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. 44 yaşındaki oyuncu, hastalığını "Evet, sağlığımla ilgili haberler doğru. İnişli çıkışlı bir süreç olacak bu ama moralimi yüksek tutuyorum. Merak etmeyin, iyileşeceğim" mesajıyla duyurmuştu. Ergüder, tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşmuştu.

“OTOMOBİLİN İÇİNE SAPLANIP KALDIK”

Başarılı oyuncu Canan Ergüder, geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece ile birlikte Bozcaada'ya giderken atlattıkları kazayı anlattı. Yolda yağmura yakalandıklarını ve ölümden döndüklerini belirten ünlü oyuncu, "Biz otomobilin içinde saplanıp, kaldık. Arabanın içi su dolmaya başladı. Kenan manevra yapmasa durum kötü olabilirdi. Telefonla jandarmaya ulaşmaya çalıştık, çekmedi. Kenan’ın annesini aradık, o da jandarmayı arayıp, haber verdi. Bizi onlar çıkardı" şeklinde olayı anlattı.

Kenan Ece, Demir, Canan Ergüder

“GÜÇLÜ OLMAK İSTEMİYORUM DEDİĞİM ANLAR OLDU

Programda tedavi süreci ile ilgili de konuşan Ergüder; iyi hissettiğini, altıncı tetkiklerin yapıldığını ve her şey yolunda olduğunu söyleyerek şöyle konuştu: “Hastalık döneminde, 'Sen zaten çok güçlüsün' sözünü duymaktan yoruldum. 'Güçlü olmak istemiyorum' dediğim anlar oldu. Fakat çocuğum olduğu için hemen tekrar ayağa kalktım. Depresyonda çok kalamadım. Bu hayat öyle geçmez çünkü...”

“KENAN İLE BİRBİRİMİZİ ANLIYORUZ”

Ev ve aile hayatından da bahseden Canan Ergüder, “Oğlum büyüdükçe babasıyla vakit geçirmeye başladı. 'Evde yalnız kalınca bir sürü şey yapabilirim' diye düşünüyorum ama günün sonunda hiçbir şey yapmıyorum. Eşim Kenan Ece’nin baba olduktan sonra değişen huyları oldu. Daha sabırlı, ayakları yere daha sağlam basıyor” dedi.

Canan Ergüder kanseri yendi, ‘Oğlum’ dizisiyle setlere geri döndü Ünlü oyuncu Canan Ergüder, kanser hastalığı nedeniyle ekranlara bir süre ara vermişti. Sevilen isim, Show TV’de bu akşam seyirciyle buluşacak olan ‘Oğlum’ dizisiyle setlere geri döndü. Ergüder, dizide ‘Pedagog Demet’ rolünü canlandıracak.

Kanserle mücadele eden Canan Ergüder'den yeni paylaşım Bir süre önce meme kanserine yakalandığını açıklayan ve kemoterapi tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, sosyal medya hesabından eşiyle fotoğrafını paylaştı.