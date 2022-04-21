Türkiye Gazetesi

Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil ve Amine Gülşe bir kez daha çocuk heyecanı yaşıyor. İki yıl önce Eda’yı kucağına alan Özil’in eşi Gülşe’nin 3 aylık hamile olduğu öğrenildi.

“5 ÇOCUK SÖZÜMÜZ VARDI”

Geçtiğimiz aylarda bir etkinlikte konuşan Gülşe, "O kadar hızlı büyüyor ki bu anları yaşamak istiyorum. 5 çocuk sözümüz vardı. Allah hayırlısını nasip etsin. 5 olmasa da kızıma kardeş yapmayı tabii ki istiyoruz" açıklamasını yapmıştı.

ERDOĞAN ÇOCUK TAVSİYESİNDE BULUNMUŞTU

Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ve tescilli güzel Amine Gülşe İstanbul’daki nikah törenin ardından 2019 yılında dünyevine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinin nikah şahitliği yaptığı düğünde Özil çiftine Erdoğan’ın 4 çocuk tavsiyesi gülümsetmişti.

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