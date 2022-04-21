Türkiye Gazetesi

Çocuğu Ali doğduktan sonra ekranlardan uzak bir hayat süren Ceyda Düvenci, katıldığı bir programda açıklamalarda bulundu.

“ÇOK KIYMETİNİ GÖRDÜM”

27 yaşından beri psikoloğa gittiğini söyleyen Düvenci “Psikoloğun çok kıymetini gördüm. Bazı arkadaşlarım ise 'Ne faydası olacak bana' diyor. Psikolojide çok kadim bilgi var” dedi.

Ceyda Düvenci "Bazı insanlar bizi çok zengin, çok sorunsuz, sürekli mutluyuz zannediyorlar. Ben bundan rahatsızım" diyor.

“HEPİMİZ YARALI BİR NESLİN YETİŞTİRDİĞİ ÇOCUKLARIZ”

Psikolojik destek aldığını belirtmekten çekinmeyen ünlü oyuncu, “Buna kayıtsız kalıp, o hayatı mutsuz idame ettirme meselesi haksızlık ve cehalet gibi geliyor. Hepimiz yaralı bir neslin yetiştirdiği yaralı çocuklarız. Çocuklara bırakacağımız en güzel miras, o yaraları temizlemek. Bu da insanın kendi içine yapacağı yolculuktur.”

Ceyda Düvenci’den kızına duygusal doğum günü mesajı: İyi ki annen olarak beni seçtin Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa'nın 11'ince yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutladı. Düvenci paylaşımında, “Hayatımızı yoktan var etme gücü ve şansı verdiğin için sana teşekkür ederim. Bugün bu kadar sevgi ve şefkatle sarmalanıyorsak bu sadece senin sayende” ifadelerini kullandı.

Ceyda Düvenci hastanelik oldu! Oyuncu Ceyda Düvenci yaşadığı kulak rahatsızlığı yüzünden başına gelenleri Instagram hesabından paylaştı.