Türkiye Gazetesi

Yıldız Tilbe, 12 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmişti. Paylaşımının ardından başta hayvanseverler olmak üzere Tilbe hakkında birçok kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

“BÖLGENİN HALKI ZEHİRLİ ET VERSİN, HEPSİ GEBERSİN”

‘Sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplayan Tilbe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer vermişti:

“Sahipsiz köpekler hayvan barınaklarında toplanıp aklı başında, hayvan sever görevliler tarafından bakılmalıdır. Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya? Toplasınlar hayvan barınaklarına köpekleri, hayvan severler görevlendirilsin, hayvan sevmeyen sırf görev diye bu işi yapan birileri olmasın. Barınaklardaki hayvanlar birbirini yiyor açlıktan. Allah razı olmasın, hayvan severler görevlendirilsin, kontrol edilsin hayvan da kurtulsun insan da.”

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖRDÜ

Söz konusu tartışmalar yeni yeni durulmuşken ünlü şarkıcıdan yine hayvanseverleri kızdıracak bir paylaşım geldi.

Tilbe önce "Şimdi bunun saçı tam benim istediğim renk olacak" diye tweet attı. Ardından kedisinin tüylerini boyayıp 'hehe' notuyla paylaştı. Ünlü şarkıcı, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Yıldız Tilbe'nin o paylaşımı...

"HAYVANA EZİYET EDİP BUNDAN KEYİF ALIYORSUNUZ"

Tilbe’ye pek çok kişi sert çıktı. İşte ünlü şarkıcıya gelen yorumlardan bazıları…

- Hiç sevilmemiş hep yalnız kalmışsınız. Hayvana eziyet edip bundan keyif alıyorsunuz. Keşke sevgi nedir bilseydiniz…

- Sizi artık sevmiyoruz o güzelim şarkıları bile dinlemek gelmiyor içimizden. Nasıl bir hayvansever (olmadığınızı) sürekli kanıtlayıp duruyorsunuz bize görüyoruz.

- Komik mi şimdi bu? Bu eziyete girer. Çünkü kediler öyle kafanıza göre yıkayabileceğiniz canlılar değildir. Zaten kendilerini temizlerler gün boyu ve ıslanmaları kolayca hastalanmalarına neden olur. Ayrıca sürdüğünüz boya da cildine ve bedenine zarar verir. Komik mi? Değil.

Yıldız Tilbe’den hakaret ve tehdit edildiği iddiasıyla suç duyurusu: Üzerime çok gelindi Şarkıcı Yıldız Tilbe, sokak köpeklerine zehirli et verilmesine yönelik sosyal medyada yaptığı paylaşımlar sonrası kendisine hakaret ve tehdit edildiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tilbe açıklamasında, ‘’ Hiç hak etmedim ben, bana katil diyorlar. Ben çok ağladım, günlerce ağladım, en sonunda da yasal olarak hakkımı aramaya karar verdim” dedi.

Bülent Ersoy'dan Yıldız Tilbe’ye destek: Kötü niyetle söylemedi, kızmayın ona Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından tepki çeken açıklamalar yapmış, paylaşımlarında “Saldırgan köpeklere zehirli et verin, gebersinler” ifadelerini kullanmıştı. Bülent Ersoy, Tilbe’nin tepki toplayan paylaşımları ile ilgili konuştu. Diva lakaplı sanatçı, “Yıldız’ın evi hayvanat bahçesi gibi, kediler üstünde... Asla kötü bir niyetle söylemedi” dedi.

Yıldız Tilbe gelen tepkiler üzerine geri adım attı: Paylaşımlarını sildi Saldırgan sokak köpekleri tarafından tepki çeken paylaşımlar yapan Yıldız Tilbe eleştiriler üzerine geri adım attı.