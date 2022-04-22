Türkiye Gazetesi

Pandeminin ardından konserlerin de başlamasıyla birlikte şarkıcılar da yaz için anlaşma sağlamaya başladı. Ünlü şarkıcı Ebru Gündeş'in Antalya'da bir otelle anlaştığı iddia ediliyor.

ANTALYA'DAKİ BİR OTELLE ANLAŞMA İMZALADI

Akşam'ın haberine göre; Ebru Gündeş 1 Temmuz'da konser maratonuna başlayacak, 16 Eylül'de oteldeki son sahnesini yapacak.

İddiaya göre; Antalya'da 8 konser için sahne alacak olan Ebru Gündeş'in 10 milyon TL kazanacağı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Acun Ilıcalı ilk kez açıkladı: Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih etmedim Cansu Canan Özgen’in sunduğu 40 programına konuk olan Acun Ilıcalı, kendisine sorulan sorulara içtenlikle cevap verdi. Ilıcalı, “Ebru Gündeş’i Hadise’ye tercih ettiniz mi?” sorusuna da açıklık getirdi.

Ebru Gündeş uzun bir aradan sonra yeniden Harbiye’de Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Gündeş, Harbiye Açıkhava Sahnesi'ne 'hattrick'le dönüyor. Sanatçı, altı yıllık hasretini Poll Production organizasyonu ve fizy sponsorluğunda düzenlenen üç günlük konser serisiyle bitiriyor.

Ebru Gündeş yeni şarkısının klibini İznik'te çekti Ebru Gündeş, yeni şarkısı 'Çabuk Unutma'nın klip çekimlerini Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirdi.