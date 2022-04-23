Türkiye Gazetesi

ATV’nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova’nın setinden müjdeli haber geldi. Dizide ‘Gaffur’ karakterine hayat veren Bülent Polat, bir kez daha babalık heyecanı yaşadı.

Ünlü isim, daha önce verdiği bir röportajda çok yoğun bir tempoda çalıştıklarını belirterek “Yaklaşık bir aydır eşimi ve kızımı görmüyordum. İki gün boş günüm vardı hemen ailemi görmeye geldim. Adana’dayken onları özlüyorum İstanbul'da ise Gaffur karakterini özlüyorum" demiş, geçtiğimiz aylarda bir kez daha baba olacağının müjdesini vermişti.

ÇOCUKLARINA ‘DOĞU İSMİNİ VERDİLER

Bülent Polat, 2015 yılında İngilizce öğretmeni Duygu Polat ile nikah masasına oturmuştu. 6 yaşında Doğa adında bir kız çocukları olan çift, ikinci kez bebek heyecanı yaşadı. Bülent Polat’ın eşi Duygu Polat, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Çift oğullarına Doğu adını verdi.

“OĞLUŞUM DOĞU ARAMIZA KATILDI”

Başarılı oyuncu Bülent Polat, sosyal medya hesabından güzel haberi verdi. Polat paylaşımına “Oğluşum Doğu aramıza katıldı. Mesaj atan, arayan, soran desteklerini sonsuz hissettiren dostlarımız bize Adana’da çok iyi bakıyorsunuz. İyi ki varsınız” notunu düştü.

Bülent Polat, güzel haberi Instagram'dan bu notla paylaştı.

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