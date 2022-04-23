Türkiye Gazetesi

Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Yunus Emre Özden; Nagihan, Yasin ve Gökhan ile eleme heyecanı yaşamış, halk oylamasında en düşük SMS’i alarak adaya veda etmişti. Yunus Emre'nin adadan elendiğini öğrenen Yasin ise arkadaşına sarılarak gözyaşı dökmüştü. Adadaki en yakın arkadaşına veda etmekte zorlanan Yasin, Yunus Emre'ye uzun süre sarılarak ağlamıştı.

Snob Magazin’in haberine göre geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı görüntülenen Yunus Emre, gazetecilerin sorularına cevap verdi ve Survivor’da yaşadıklarını anlattı.

"KANKA ADAYI YAKACAĞIZ, BENİMLE MİSİN?"

Yunus Emre, “Bir sabah uyandım Yasin Obuz beni kameraların dışına çağırdı. Ne olduğunu sorduğumda 'Kanka adayı yakacağız benimle misin?' diye sordu. Ben de seninleyim dedim. Çok büyük para cezası ödeyeceğimizi öğrenince vazgeçtik” diye konuştu.

Survivor'da Yasin ve Yunus Emre

YUNUS EMRE ÖZDEN KİMDİR?

29.03.1993 doğumlu olan Yunus Emre, Açıköğretim Fakültesi’nde Ulaştırma Lojistik okuyor.

Lise hayatında yaşadığı bir rahatsızlık sonucu çok kilo aldığını ve okuldayken aldığı kilolarla çok dalga geçildiği için okulu bir türlü sevemediğini ifade eden Yunus Emre, bu sebeple tedavisi sona erdiğinde okul çıkışı şehir stadında koşarak 96 kilodan 64 kiloya düşmeyi başarmış.

17 yaşına geldiğinde başvuru yaptığı ajanslarla katalog çekimleri yapmaya başlayan Yunus Emre, 18-19 yaşlarında Fashion Week'lerde çıkmaya başlamış. Ancak modelliğin bir parçasının da spor olduğunu anlamış ve bu nedenle kum torbasının başında saatler geçirmiş. Küçüklüğünde ise hep dövüşçü olmayı hayal etmiş fakat ailesi buna izin vermemiş.

Daha sonrasında spor salonuna gelen profesyonel kick boxer, güreşçi ve karetecilerle yaptığı antremanlarda onlardan daha iyi olduğunu fark eden Yunus Emre, MMA dövüşlerine katılmaya başlamış. 2019’da Türkiye 3.’sü, İstanbul 2.’si olan Yunus Emre, şu anda modellik ve yardımcı oyunculukla ilgileniyor.

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