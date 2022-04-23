Türkiye Gazetesi

Yıldız Tilbe, 12 Mart’ta sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla tepki çekmişti. Tilbe, paylaşımlarında ‘Saldıran köpek gruplarına bulundukları bölgenin halkı zehirli et versin, hepsi gebersin, insan parçalamak nedir ya' ifadelerini kullanmıştı. Paylaşımının ardından başta hayvanseverler olmak üzere Tilbe hakkında birçok kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ünlü şarkıcı da kendisine hakaret edildiğini iddia ederek aralarında ünlülerin de bulunduğu 26 kişi 11 kurum hakkında şikayette bulunmuştu.

KORUMA TALEBİNDE BULUNDU

Yıldız Tilbe, kendisi üzerinden gündem oluşturduklarını, konuyu köpürttüklerini ve kendisine 'cahil kadın, hayvan düşmanı, akıl sağlığı bozuk, geber' şeklinde söylemlerde bulunduklarını iddia ederek sunucular Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında korunma talebinde bulundu.

Bircan Bali, Arto, Seren Serengil

KARARA UYULMAZSA ZORLAMA HAPİS UYGULANACAK

Talebi değerlendiren mahkeme, davalılar Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto’nun 1 ay süreyle Yıldız Tilbe’ye yönelik şiddet tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamalarına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemelerine hükmetti. Mahkeme ayrıca, 3 sunucunun karara uymaması halinde 3 günden 10 güne kadar 'zorlama hapis' uygulanmasına karar verdi.

Yıldız Tilbe kendisini eleştirenleri ti’ye aldı: Sokaklara, timsah, komodo ejderi ve sırtlan bırakacağım Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı 'sokak köpeklerine zehirli et verilsin' açıklamasının ardından büyük tepki toplamıştı. Tilbe, sokak köpeklerine ilişkin paylaşımları nedeniyle hayvanseverlerin savcılığa şikayeti üzerine ifade vermek zorunda kalmıştı. Ünlü sanatçı, dün akşam saatlerinde Twitter hesabından yeni bir paylaşım daha yaparak kendisini linç edenleri ti'ye aldı. Tilbe paylaşımında Tilbe, “Uygun bulduğum sokaklara, timsah, komodo ejderi ve birkaç sırtlan bırakacağım, sokak hayvanlarımıza yeni türler niye eklenmesin” ifadelerini kullandı.

Yıldız Tilbe'nin 'köpek' meselesi yargıya taşındı: Ben kimseye hakaret etmedim Sokak köpeklerine ilişkin paylaşımı nedeniyle kendisine hakaret ettiğini iddia ettiği ünlülerin soruşturmasına ilişkin ifade vermek üzere adliyeye gelen Yıldız Tilbe, "Ben kimseye hakaret etmedim. İnsan öldüren köpekleri alın dedim, bu suç ise buyurun, gidiyorum. Alsınlar beni içeri’’ ifadelerini kullandı.