Türkiye Gazetesi

TRT ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı farklı konusu ile izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Son sezonunda başrol karakterinin diziden ayrılması ile reytinglerde düşüş görülmüştü. Final yapma kararı alan dizi netleşen tarihi açıkladı.

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı final tarihini açıkladı.

MASUMLAR APARTMANI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sosyal medyada, dizideki karakterlerin performanslarıyla viral olduğu Masumlar Apartmanı, final kararıyla hayranlarını üzdü. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı finalini 71. bölüm olarak belirledi.

Her Salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizi 24 Mayıs yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.

Masumlar Apartmanı’nın Safiye'si Ezgi Mola rolü için saçlarını kısacık kesti Sevilen dizi Masumlar Apartmanı’nda Safiye karakterini canlandıran Ezgi Mola, yeni imajı ile gündem oldu. Mola'nın imaj değişikliğinin sebebi ise kısa süre sonra ortaya çıktı.

TRT'nin iddialı dizisinden üzen haber! Masumlar Apartmanı final mi yapıyor? TRT 1'nin sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını üzecek bir haber geldi. Dizinin reytinglerde geri sıralara düşmesi nedeniyle final yapacağı iddia edildi. Aynı kanalda yayınlanan Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin de final yapacağı açıklanmıştı.

Bu hafta diziler neden yok? Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? 11 Ocak Salı yayın akışı Yeniyıla girmemizin ardından dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Korona olan da bir çok ünlü isim nedeniyle çekimler ertelendi. Yeni yılın ilk haftasının geçmesi ile birlikte dizilerin bu hafta yayınlanacağı düşünülüyordu. Diziler yayınlanmayınca izleyici bu hafta diziler neden yok aramasında bulundu. Masumlar Apartmanı sevenleri de Masumlar Apartmanı bu akşam var mı? sorularını soruyor. Peki bu hafta diziler neden yok? 11 Ocak salı yayın akışı sizin için açıkladık