Türkiye Gazetesi

Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Aziz dizisinin kadrosundan ayrılık haberi geldi. Peki, Aziz dizisine veda edecek olan isim kim? İşte detaylar…

Show TV'de ekranlara gelen Aziz, her hafta Cuma günü izleyici ile buluşuyor. TV100’den Birsen Altuntaş’ın haberine göre Aziz dizisinin başrol oyuncularından birinin vedası ile yaprak dökümü yaşanacak. Bu akşam 22. bölümüyle ekrana gelecek dizide Dilbura karakterini üstlenen Damla Sönmez’in diziye vedası gündemde. Sevilen oyuncu 25. bölümde diziden ayrılacak. Sönmez’in dizideki yalnızca 3 bölümü kaldı.

DAMLA SÖNMEZ DİZİDEN NEDEN AYRILIYOR?

Aziz dizisinin yapımcılarından Damla Sönmez’in ayrılığıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak söylentiler sosyal medyada dolaşıyor.

İddialara göre ise Sönmez, başka bir proje için el sıkıştı.

AZİZ DİZİSİNİN KONUSU

Aziz dizisi; 1930'lu yılları anlatıyor. Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak.

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