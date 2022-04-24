Türkiye Gazetesi

Erdinç Gülener ile evli olan Deniz Uğur, büyük oğlunun doğum gününü kutladığı o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram hesabından nazar boncuğu emojisi koyarak çocuklarıyla verdiği pozu paylaşan Deniz Uğur’un paylaşımının altına yorum yağdı.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

İlk evliliğinde Engin Deniz adında bir oğlu olan Deniz Uğur, eski haber spikeri Reha Muhtar ile bir dönem birlikteydi. Bu birlikteliğinden Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları olan çiftin çocuklarının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

“KOCAMAN OLMUŞLAR”

Çocukların anneleri Deniz Uğur’un boyunu geçtiği görülürken, Deniz Uğur ve Reha Muhtar'ın ikizlerine görenler "Kocaman olmuşlar" yorumlarında bulundu. Reha Muhtar da zaman zaman ikizlerinin pozlarını paylaşıyor.