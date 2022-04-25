Türkiye Gazetesi

Yaptığı estetikler kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Seda Sayan, dün 7. kez nikah masasına oturdu. Sayan, dün akşam kendisinden 24 yaş küçük olan Çağlar Ökten ile dünya evine girdi. Çift, 7 Mayıs’ta Prag’da evlenecekti ancak Seda Sayan’ın ekibinin vizede yaşadığı problemler yüzünden düğün İstanbul’da bir otelde gerçekleşti. Prag planını iptal eden çift, sadece arkadaşlarının katıldığı bir nikah töreni düzenledi.

CANLI YAYINDA DÜĞÜN YAPTILAR

Çift, dün akşam gerçekleşen nikahın ardından bugün de canlı yayında düğün yaptı. Düğün, sunuculuğunu Seda Sayan’ın yaptığı Sabahın Sultanı programında gerçekleşti. Safiye Soyman ve Faik Öztürk, çifti yalnız bırakmadı.

“AİLEMİZE HOŞ GELDİN”

Mersin’de yaşayan ve nikaha katılamayan Çağlar Ökten’in annesi ve babası çifte bir video gönderdi. Ökten’in babası “Nikah merasiminizde bulunamıyorum ama yüreğim sizinle. Her şey gönlünüzce olsun. Ailemize hoş geldin Seda. Sizleri çok seviyorum. Çok selamlar” dedi.

“MUTLULUĞUNUZ DAİM OLSUN”

Çağlar Ökten’in annesi ise Hicran Hanım ise videoda “Sedam hayırlı, uğurlu olsun. Mutluluğunuz daim olsun, çok öpüyorum” ifadelerini kullandı.

“AKLIM ORADA KALDI, ALLAH AYIRMASIN”

Rahatsız olduğu için nikaha gelemeyen Seda Sayan'ın annesi ise "Hayırlı uğurlu olsun düğününe gelemedim biliyorsun hastayım. Aklım orada kaldı. Allah ayırmasın. Mübarek günde Allah mutlu etsin diye dua ediyorum. İkinizi de çok seviyorum" şeklinde konuştu.

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı.

Seda Sayan 7. kez evleniyor mu? İddialara cevap geldi Ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın, yedinci kez nikah masasına oturacağı iddia edildi. Sayan'ın kendisinden 25 yaş küçük olan ve beraber çalıştığı müzisyen Çağlar Ökten’in evlilik teklifine ‘evet’ dediği büyük ses getirdi. İddiaların ardından ünlü şarkıcı Ökten ile aralarında bir şey olmadığını sadece birlikte çalıştıklarını söyledi.