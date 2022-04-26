Türkiye Gazetesi

Yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana izlenme rekorları kıran Sadakatsiz dizisinden izleyicisini üzecek karar geldi. Farklı konusu ile herkesin dikkatini çeken dizinin çok konuşulan final tarihi netleşti. Bir süredir çıkan 'Sadakatsiz final yapacak' haberlerinin ardından dizi son üç bölümle veda etmeye hazırlanıyor. Seyircinin devam etmesini istediği diziden gelen açıklama senaryonun tıkandığı yönündeydi.

DİZİ 2 HAFTA YOK

Dizi bu hafta ve bayram haftasında yayınlanmayacak. Kalan 3 bölüm 11, 18 ve 25 Mayıs tarihlerinde seyirciyle buluşacak ve 60. bölüm ile sevenlerine veda edecek. Sadakatsiz dizisinin final bölümü şimdiden çok merak ediliyor.

DİZİDE SON HAFTA NE OLMUŞTU?

Sadakatsiz dizisi son haftalarda alışık olmadığımız sahneler yer alıyor. Her dakikası ayrı bir heyecan olan dizide Asya mı Volkan mı yoksa Derin mi galip gelecek? Herkesin birbirine oyun oynadığı bölümlerde tuzağa düşen kim olacak?

Sadakatsiz 20 Nisan Çarşamba yayınlanan 57. yeni bölümde Derin'in Ali ve Asya'yı öldürme ihtimali ortalığı karıştırdı! Asya ve Volkan, Ali tarafından köşeye sıkıştırılırken, Derin duydukları karşısında ne yapacağını bilemez. Gönül’ün tüm önlemlerine rağmen işleri istediği gibi yürütmeye devam eden Volkan ise yeni engellere takılacaktır.

Sadakatsiz'de bir veda daha! Final öncesi ayrılıyor Kanal D ekranlarında yayınlanan ve yakın zamanda final yapacak olan Sadakatsiz dizisinden Berkay Ateş'in veda edeceği iddia edildi.

Başrol oyuncusu açıkladı: Sadakatsiz dizisinin final tarihi belli oldu Kanal D’nin merakla izlenen dizisi Sadakatsiz final yapıyor. Uzun süredir reytingleri düşen dizinin final tarihini başrol oyuncusu Caner Cindoruk açıkladı.

Sadakatsiz dizisinde vedalar peş peşe geliyor! Burak Sergen diziye veda ediyor Ekranların sevilen dizisi Sadakatsiz’de yaprak dökümü başladı. Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in paylaştığı dizide ayrılıklar başladı. Ali il ve Yeliz Kuvancı’nın ardından Burak Sergen’de diziye veda ediyor.