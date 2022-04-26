Türkiye Gazetesi

Ekranların sevilen oyuncularından olan Barış Falay, hayatı en çok merak edilen ünlüler arasında. Canlandırdığı rolleri adeta yaşayan karizmatik oyuncu geçtiğimiz gün katıldığı bir programda çok konuşulacak itiraflarda bulundu.

50 yaşında büyük bir hayran kitlesine sahip olan ve oyunculuğunu her seferinde daha da konuşturan Barış Falay yıllar sonra başrol oynadığı ‘Ezel’ dizisi ile ilgili açıklamalar yaptı ve diziye nasıl dahil olduğunu anlattı.

Dizide; arkadaşlarının ve sevdiği kadının ihanetine uğrayan Ezel, hapisteki yol arkadaşı Ramiz Dayı ile birlikte yaptığı planla ondan her şeyini çalan insanlardan intikamını alıyor.

“KALSIN, BEN ALMAYAYIM DEDİM”

Ezel dizisi kendisine ilk teklif edildiğinde senaryoyu okumadan direkt olarak reddeden Barış Falay, şöyle konuştu: “Ezel teklif edildiğinde ben senaryoyu okumadım bile. Teşekkür ederim kalsın, ben almayacağım dedim. Şansa o yıl çekilmedi Ezel. İkinci yıl tekrar teklif edildi.”

“SENARYOYU AYIP OLMASIN DİYE OKUDUM”

Senaryo kendisine ikinci kez geldiğinde ayıp olmasın diye okuduğunu belirten Falay sözlerini şöyle sürdürdü: “Ayıp oluyor deniyor. Ben de sektörü bilmiyorum. Bir okuyayım ayıp olmasın bari dedim.”

“EYVAH DEDİM”

Reddettiği dizi Ezel senaryosunu okuduktan sonra pişman olduğunu belirten Falay, “Senaryoyu okurken Esra (Ronabar) içerideydi, seslendim. Dedim eyvah… O kadar mı iyi dedi. Bu iş tutmazsa bir daha dizi senaryosu okumam dedim” şeklinde konuştuğunu söyledi.

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