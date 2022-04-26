Türkiye Gazetesi

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Seda Sayan ve Çağlar Ökten’in nikah merasimine aileleri değil, yalnızca arkadaşları katıldı. Çifti yalnız bırakmayan isimlerden biri de Safiye Soyman’dı.

GELİNİ GÖLGEDE BIRAKTI

Yakın arkadaşı Seda Sayan’ın nikah şahidi olan Safiye Soyman; kabarık saçları, abartılı makyajı ve otrişli kıyafeti ile sosyal medyada gündem oldu. Soyman’ın kıyafeti için “Seda Sayan’ı gölgede bırakmış”, “Çok abartmış” , “Pijama takımı mı giymiş yoksa kürk detaylı pijama takımı mı” , “Seda’dan daha ilgi çekici duruyor” tarzında yorumlar yapıldı.

Seda Sayan ve Çağlar Ökten'in düğününden...

“RESİM HATASI, IŞIKTAN DOLAYI”

Safiye Soyman ise gelen eleştirilen ardından kıyafetiyle ilgili açıklama yaptı. Soyman açıklamasında “Aslında o giydiğim nikah kostümü o kadar güzel bir kıyafet ki. O resim hatası, ışıktan dolayı” dedi.

Kendisinden 24 yaş büyük Seda Sayan ile evlenen Çağlar Ökten'in ailesi sessizliğini bozdu Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını dün Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı. Çiftin nikahlarına aileleri değil, yalnızca arkadaşları katıldı. Seda Sayan’ın bugünkü programında nikaha katılmayan Çağlar Ökten’in anne ve babası çifte video göndererek mutluluklar diledi.

Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi Ünlü şarkıcı Seda Sayan, Çağlar Ökten ile evlenerek 7. kez dünya evine girdi. Çiftin nikahlarını Beşiktaş Belediyesi Nikah Daire Başkanı Osman Kurtoğlu kıydı.

Arkadaşı Seda Sayan’ın izinden gitti: Safiye Soyman’ı görenler tanıyamıyor Ünlü şarkıcı Safiye Soyman yakın dostu Seda Sayan’ın izinden giderek estetik yaptırdı. Fransız askısı yaptırarak yüzünü gerdirip gıdığını aldıran Soyman’ı görenler tanımakta güçlük çekti. Ünlü sanatçının bu hali takipçilerini ikiye böldü.