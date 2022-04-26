Türkiye Gazetesi

Kurtlar Vadisi dizisi, 87'nci bölümde Polat Alemdar'ın Halep'te uyandığı sahne ile yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada replikleri ile sıkça adından bahsettiren ve hala izlenen dizi ile ilgili bilinmeyen detaylar, Kurtlar Vadisi izleyicilerini heyecanlandırıyor. Bir Twitter kullanıcısı, Kurtlar Vadisi'nin 87'nci bölümünü izlerken Polat Alemdar'ın Halep'te uyandığı sahnede otel lobisinde gösterilen maçı merak etti ve araştırmaya başladı.

"MAÇ GÖRÜNCE HEMEN ARAŞTIRIYORUM"

Sosyal medya kullanıcısı, yoğun araştırmalar sonrası maçı buldu ve detayları takipçileriyle paylaştı. Paylaşımları ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Akbel araştırmasını şöyle anlattı:

"Kurtlar Vadisi’nin 87. bölümünde Polat birden Halep'te uyanıyor. Otelin lobisine indiğinde televizyonda bir maç var. Ben böyle şeylerde maç görünce hemen hangi maçtı diye kuduruyorum ve araştırıyorum.

İlk önce bölümün yayınlanma tarihine bakalım: 6 ekim 2005. Bir de çekimin ne zaman yapıldığına: Suriye devletinden izin 8 eylül 2005’te alınmış. Kesitteki maçın ekranında canlı ibaresi var ama bu tarihlerde Suriye ligi tatilde... O sebeple video kaydı bir maç olması gerekiyor.

Şu kısımda spiker 'ittihad' diyor. yani takımlardan birisinin içinde ittihad var. O sezon sadece isminde ittihad geçen takım Al ittihad Halep futbol kulübü...

İttihad’ın renkleri kırmızı... Şimdi bize o yıllarda oynanmış bir kırmızı-mavi maç lazım. O sezon ligde iki takımın forması mavi; Hutteen ve Al-majd... Fakat o sezonki Hutteen forması bu tonda değil. geriye tek ihtimal kalıyor Al-majd...

TEK TEK ARAŞTIRIP BULDU

Al-majd Abbasiler stadyumunda oynuyor. Yani bu maç Şam'da. O sezonki maçlara bakıyoruz ve karşımıza 1-3 biten bu karşılaşma çıkıyor. 25 aralık 2004... Fakat bi sorun var. Spiker maça devlet erkanının da geldiğini söylüyor. Hatta Başbakan Muhammed el-utri’den bahsediyor.

Youtube’a İttihad ve Al-majd isimlerini Arapça yazınca karşımıza bir maç çıkıyor. 2015'te yüklenmiş kayıt maçtaki Anass Matr’ın golünü gösteriyor. Video açıklamasında da 2005’teki Cumhuriyet kupası finali Al-ittihad Halep’in güzel bir anısını koyduk, umarım beğenirsiniz yazıyor. Şimdi sıra bu maçın hangi maç olduğunu bulmak.

Tekrar arattığımızda Goalzz'un arşivine yönlendiriyor. Aynı skorla biten bir kupa finali maçı görüyoruz. Fakat Cumhuriyet kupası olduğu için devletten birinin teşrif etmesi lazım. Bu da Halepli Başbakan Utri oluyor. Yani 87. bölümdeki bu maç 15 temmuz 2005’te oynanan ve 1-3 biten Al-majd vs. Al-ittihad Halep kupa finaline ait…"

Kurtlar Vadisi’nin efsane karakteri Süleyman Çakır ölümünün 18. yılında anılıyor Kurtlar Vadisi’nin unutulmayan karakteri Süleyman Çakır, dizi tarihinin en iyileri arasında yer alıyordu. Çakır karakteri, mafya içinde yükselerek en güçlü olmaya çalışıyordu. Dizinin en önemli karakterlerinden biriydi. Oktay Kaynarca tarafından canlandırılan Süleyman Çakır, 18 yıl önce, 8 Nisan’da senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Dizinin sıkı takipçileri ve sevenleri Çakır’ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış, mevlit okutmuş, gazeteler aracılığı ile baş sağlığı dileklerinde bulunmuştu. Peki, Süleyman Çakır kimdir? Süleyman Çakır neden öldü?