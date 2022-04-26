Türkiye Gazetesi

'Annenin Sırrıdır Çocuk' adlı dizide Engin Öztürk ile başrolü paylaşan İrem Helvacıoğlu, internette yayınlanan bir programa konuk oldu. Programda şaşırtan açıklamalar yapan Helvacıoğlu, sette nasıl ölümden döndüğünü anlattı.

“ŞİMDİ OLSA DAVA AÇARDIM”

Helvacıoğlu sette bir defasında koluna soğuk çay enjekte edildiğini ve ölümden döndüğünü söyledi. Bunun üzerine, “Sonra oyunculuğa neden devam ettin, ne kadar saçma bir sektör demedin mi” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Demedim ama o dizide neden devam ettim, bilmiyorum. Yaşım küçüktü, idrak edemedim. Şimdi olsa dava açardım da o zaman buna kafam yetmedi.”

“GENLER ANNEMDEN GELİYOR”

Programda “En güzel saç ödülü” aldığının hatırlatılması üzerine güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, “Aldığımı öğrendiğimde hoşuma gitti tabii. Anneme teşekkür ettim, genler ondan geliyor” dedi.

İrem Helvacıoğlu; Sen Anlat Karadeniz, Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl gibi başarılı dizilerde rol aldı.

Barış Falay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Ezel’i kabul etmedim, senaryoyu bile okumadım 2009’da yayımlanmaya başlayan ve bir dönem ekranlara damgasını vuran Ezel dizisinde Kerpeten Ali karakterini canlandıran Barış Falay, katıldığı bir programda şaşırtan bir itirafta bulundu. O gerçek, yıllar sonra ortaya çıktı.

Canan Ergüder’den yıllar sonra gelen itiraf: Eşimle ölümden döndük Bir süre önce meme kanserine yakalandığını açıklayan ve kemoterapi tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder, kötü günleri geride bıraktı. Şimdilerde setlere bomba gibi dönen ünlü oyuncu, YouTube'da yayımlanan 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına katıldı. Programda samimi açıklamalarda bulunan ve hakkında bilinmeyenleri anlatan Ergüder, geçtiğimiz senelerde eşi Kenan Ece’yle birlikte Bozcaada'ya giderken geçirdikleri kazayı anlattı.