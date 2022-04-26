Türkiye Gazetesi

İskoç aktör Ewan McGregor (51), Amerikalı aktris sevgilisi Mary Elizabeth Winstead (37) ile evlendi. People dergisi, çiftin hafta sonu Los Angeles’ta sadece aileleri ve yakın arkadaşlarının katıldığı mütevazı bir törenle hayatlarını birleştirdiğini bildirdi.

Fargo dizisinin çekimlerinde tanışan çift, 2017 senesinden beri birlikteydi. Çiftin 2021 yılında dünyaya gelen erkek bir bebekleri de bulunuyor. "Trainspotting" ve "Moulin Rouge" gibi filmlerle tanınan McGregor’un önceki evliliğinden Clara (26), Esther (21) ve Anouk (11) isimlerinde üç kızı var. Ünlü aktör, 22 senelik evlilikten sonra eski karısı Eve Mavrakis’ten ayrılmıştı.

Ünlü sunucu ve mimar Selim Yuhay’ın mutlu günü: Ve biz evlendik 2005–2015 yılları arasında Evlin Avidor ile boşanan ünlü mimar Selim Yuhay ikinci kez nikah masasına oturdu. 'Evim Şahane' programı ile tanınan mimar Yuhay, evlendiğini sosyal medya hesabından duyurdu.