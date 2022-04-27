Türkiye Gazetesi

Oyuncu Eser Yenenler'in dün akşam apandisiti patladı. Eşi Berfu Yenenler ile hastaneye giden oyuncu, yapılan kontrollerin ardından acilen ameliyata alındı. Operasyonu başarılı geçen Eser Yenenler’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medyayı aktif kullanan Berfu Yenenler, eşinin hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. Öte yandan Eser Yenenler’in sağlık durumuyla ilgili bir son dakika gelişmesi paylaşarak eşinin iyi olduğunu belirtti.

“ÇOCUKLARLA İKİ KOŞTUN APANDİSTİN PATLADI”

Berfu Yenenler, daha sonra ünlü oyuncunun fotoğrafını paylaşarak, "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandistin patladı" sözleriyle eşine takıldı.

Eser Yenenler'in ameliyat sonrası fotoğrafı...

Oyuncu Eser Yenenler koronavirüse yakalandı Sosyal medya hesabından koronavirüse yakalandığını açıklayan Eser Yenenler, hamile olan eşi ile çocuğunun İzmit'teki ailesinin yanına gittiğini söyledi.

Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç’u hiç böyle görmemiştiniz İkinci kez baba olmaya hazırlanan ünlü komedyen Eser Yenenler, Bursa’da konuk olduğu Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kulübü buluşmasında, kendisi gibi Bursalı olan Oğuzhan Koç ile birlikte daha önce hiç görülmeyen çocukluk ve gençlik yılları görüntülerini paylaştı.