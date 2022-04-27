Türkiye Gazetesi

Beta lakaplı rapçiden dün acı haber gelmiş, ünlü ismin vefat haberiyle sevenleri yıkılmıştı. Kağıthane’de yaşadığı rezidansın 8’inci katından düşerek hayatını kaybeden “Beta” lakaplı Berk Bayındır için Zincirlikuyu Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

AİLESİ VE SEVENLERİ TABUTU BAŞINDA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Öğle namazına müteakip düzenlenen törene ailesi, Rap camiasından birçok isim ve sevenleri katıldı. Ünlü rapçiniin tabutu başında ailesi ve sevenleri uzun süre gözyaşı döktü. Binlerce kişi Berk Bayındır'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

"ONU UĞURLAMAYA GELDİK”

Berk Bayındır'ın yakın arkadaşı olan oyuncu ve müzisyen Deniz Gürzumar, "Hepimizin başı sağ olsun. Bütün sevenleri olarak buradayız. Onu uğurlamaya geldik. Çok kısa süre önce beraberdik. Gayet de iyiydi" şeklinde konuştu.

“ÇOK ÜZGÜNÜM, DİYECEK BİR ŞEY YOK”

Bayındır'ın cenazeye katılan oyuncu arkadaşı Bora Akkaş ise, "Yani diyebileceğim bir şey yok. Çok yetenekli bir arkadaşımı kaybettik. Çok üzgünüm. Diyebilecek başka bir şeyim yok." ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN ŞOKTAYIZ"

“Joker” lakabıyla tanınan rapçi Mete Erpek, "Ne söyleyebiliriz ki. Zaten şok halindeyiz hala. Özellikle geçirdiği kaza bizi yeterince üzdü. Ondan sonra böyle bir haber aldık. Yani tamamen şoktayız. Çok iyi bir insanı kaybettik gerçekten. Nur içinde yatsın diyoruz, elimizden başka bir şey demek gelmiyor. Allah sevenlerine sabır versin" şeklinde konuştu.



Ünlü Rapçi Berk Bayındır, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığına defnedildi.

“Beta” lakaplı ünlü rapçi Berk Bayındır 8. kattaki evinin camından düşerek hayatını kaybetti! “Beta” lakabıyla tanınan ünlü rapçi Berk Bayındır, lüks rezidansın 8. katındaki dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti. Youtube’da milyonlarca takipçisi olan Bayındır’ın şüpheli ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.