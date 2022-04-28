Türkiye Gazetesi

Kalabalık bir ailesi bulunan İbrahim Tatlıses’in 7 çocuğu bulunuyor. Dilan Çıtak Tatlıses ve İdo Tatlıses göz önünde. Ancak ünlü türkücünün diğer çocuklarını ise pek kimse bilmiyor.

Tatlıses, özellikle kızı Gülşen’i sır gibi saklıyordu. Geçtiğimiz günlerde kızının fotoğrafını ilk kez paylaşan İmparator çok konuşulmuştu. Kural bozan Tatlıses, fotoğrafın altına yazdığı notla şaşkınlığa neden olmuştu.

ÇOCUKLARINA ÖVGÜ YAĞDIRDI

Çocuklarına özgü dolu sözler söyleyen ünlü türkücü, paylaşımına “Bu Benim Gülşen'im kimseyle kavga etmez. Bir de Gülden'im var babası hem duasındadır. Artı bir de Melek'im var o da babasını doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır. Bir de Elif'im var ki sormayın. Nasılsın babam, süperim kızım, ben de süperim babam deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı, İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile Allah bunları bana çok görmesin” notunu düştü ve oğlu Ahmet’i yok saydı.

ANNESİNİN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

İbrahim Tatlıses’in yıllar sonra ortaya çıkan torunu Berfin ise görenleri şaşırttı. İbrahim Tatlıses’in kızı Gülşen’den olan torunu Berfin, annesinin sosyal medya paylaşımıyla ortaya çıktı.

İbrahim Tatlıses'in torunu Berfin

“DÜNYA GÜZELİ MAŞALLAH”

Tatlıses’in torununa birçok yorum yapıldı. O yorumlardan bir tanesi de Tatlıses’in eski eşinden olan kızı Zübeyde Melek’e aitti. Melek, yeğeni için “Dünya güzeli maşallah” yorumunu yaptı.

İbrahim Tatlıses'in küçük kızı Elif Ada annesinin boyuna yetişti Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ve eski eşi Ayşegül Yıldız’ın kızları büyüdü. Bir alışveriş merkezinde objektiflere takılan Elif Ada’nın annesinin boyuna yaklaşması dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses’in son paylaşımı şaşırttı! Oğlu Ahmet’i resmen yok saydı İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabından sır gibi sakladığı kızı Gülşen'in fotoğrafını ilk kez paylaştı. Çocuklarına özgü dolu sözler söyleyen ünlü türkücü, yaptığı paylaşımla büyük oğlu Ahmet'i sildiğini belli etti.