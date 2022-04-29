Türkiye Gazetesi

Ünlü aktör Johnny Depp ile eski eşi Amber Heard arasındaki 50 milyon dolarlık iftira davası, ABD’nin Virginia eyaletinde devam ediyor. Depp'in mahkemede tanık olarak ifadesine başvurulan koruması Malcolm Connolly, eski çiftin 2013 senesinde çıktığı balayı sırasında Amerikalı aktörün yüzünde şişlikler ve sıyrıklar gördüğünü söyledi ve çektiği fotoğrafları ibraz etti.

"YA KAPI ONA ÇARPMIŞTIR YA DA O KAPIYA"

Hakimin bu yaraların nasıl meydana geldiği sorusuna Connolly, "Çifti birbirlerine fiziksel şiddet uygularken hiç görmedim. Ya kapı ona çarpmıştır ya da o kapıya" dedi. İfade mahkeme salonunda gülüşmelere yol açtı. Connolly, Heard’ın zamanla 'daha alıngan ve talepkar' olmasıyla da evliliğin çıkmaza girdiğini ifade etti.

Heard, 2018 tarihli makalesinde kendisini 'ev içi şiddet kurbanlarını temsil eden bir toplumsal figür' olarak tanımlamış, ünlü aktör de bu makale yüzünden oyunculuk kariyerinin tehlikeye girdiğini savunarak eski eşine 50 milyon dolarlık dava açmıştı. Amber Heard ise asıl mağdurun kendisi olduğu iddiasıyla karşı dava açarak 100 milyon dolar tazminat talep etti. Mahkeme süreci devam ediyor.

Johnny Depp'e bir darbe daha! Meslektaşı olan eski eşi Amber Heard'e şiddet uyguladığı mahkeme tarafından da kabul edilen Amerikalı oyuncu Johnny Depp'e kapılar peşpeşe kapanıyor.