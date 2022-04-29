Türkiye Gazetesi

Özel tv kanalda program sunuculuğu yapan Hakan Ural, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Ramazan ayı'nın son günlerindeki Kadir Gecesi'nde Bahçeli ile bir araya geldiklerini belirten Ural, Bahçeli'nin kendisine fırsat buldukça programını izlediğini söylediğini belirtti.

“Verdiği mücadelenin farkındayız” diyen Ural, “Ülkenin bekası için nelerle boğuşup uğraşıyor. Hayatını devlete ve millete atfettiklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

'URAL'I HER FIRSATTA İZLİYORUM'

“Sayın Bahçeli fırsat buldukça sabahları programı izlediğini söyledi” diyen Ural, “Programa iltifat etti. Şeref duydum. Allah ömrünü bu ülkeye adayan büyüklerimize uzun ömürler versin” diye konuştu.

Hakan Ural’dan eleştirilere cevap: “Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seven bir adamım, bunu da hiç saklamam” Hakan Ural’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iftar daveti sonrası paylaştığı fotoğraflar bazı kişiler tarafından eleştirildi. Twitter’da çok konuşulan Hakan Ural, kendisini eleştirenlere programından canlı yayında cevap verdi.

Hakan Ural'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı: Sevmek ayıp mı yahu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Dolmabahçe Sarayı'nda verdiği iftar programına katılan Hakan Ural, davet sonrası sosyal medya hesabından Erdoğan ile bir fotoğrafını paylaştı ve "Sevmek ayıp mı yahu" ifadesini kullandı.

Hakan Ural takipçilerini geçmişe götürdü: Kızı ile ilgili duygulandıran paylaşım Oyuncu ve sunucu Hakan Ural, Instagram hesabından en küçük kızı Gisella ile ilgili duygusal bir paylaşım yaptı. Kızının bebeklik fotoğrafını paylaşan Ural, takipçilerini geçmişe götürdü.