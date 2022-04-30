Türkiye Gazetesi

Aslen Diyarbakırlı olan ancak Çinli bir ailede büyüyen Burcu Önal, Masterchef Türkiye 2021’in en çok konuşulan yarışmacıları arasındaydı. Aşçılık mesleğini hala sürdüren ünlü isim değişimiyle gündem oldu.

İmaj değiştiren Burcu Önal, saçlarını kısa küt kestirip sarıya boyadı. 36 yaşındaki Önal’ın yeni hali dikkat çekti ve görenleri şaşırttı.

Burcu Önal'ın yeni hali...

“HAYAT BANA HER ZAMAN KAZANDIĞIMI GÖSTERİYOR”

Geçen sezonun iddialı yarışmacılarından Burcu Önal, yarışmaya gözyaşları içinde veda etmişti. Önal, veda konuşmasında şunları söylemişti:

“Gerektiği zaman 32 saat çalıştım, uyumadan eğitimleri aldım. Babamın ya da ailemin bana sunup geride bıraktığı her şeyi o evden çıkarken yemin etmiştim. Burada kaybetmiş olabilirim ama hayat bana her zaman kazandığımı gösteriyor. Gerçekten burada çok psikolojik sorunlar yaşadım. Ben evden çıktığımda 16 yaşımdan beri mücadeleyi veriyorum. Size çok teşekkür ediyorum” demişti.

BURCU ÖNAL KİMDİR?

1986 doğumlu olan Burcu Önal, 15 sene Asya’da yaşadı. Küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüyen Önal, aslen Diyarbakırlıdır. Japon yemekleri ile ilgili uzun süre eğitimler alan Burcu, yurt dışında gemilerde garsonluk yaptıktan sonra yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. Burcu Önal’ın İstanbul’da Asya yemeklerinin hakim olduğu bir restoranı bulunuyor.

Şef Mehmet Yalçınkaya’dan Masterchef yarışmacısı Burcu Önal’a sürpriz teklif MasterChef Türkiye yarışmasında geçtiğimiz haftalarda elenen Burcu Önal’a şef Mehmet Yalçınkaya’dan sürpriz bir iş teklifi geldiği iddia edildi. Önal’ın ünlü şefin restoranında çekilen fotoğrafları ise iddiaları doğruladı.

MasterChef Türkiye’den şoke eden iddia: Mehmet Yalçınkaya yeni sezonda olmayacak MasterChef Türkiye yeni sezon için geri sayıma başladı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, ekranların fenomen yarışmasının Temmuz ayında başlayacağının müjdesini verdi. Öte yandan MasterChef Türkiye'de jüri üyeliği yapan Mehmet Yalçınkaya’nın bu sezon programda olmayacağı iddiaları gündeme bomba gibi düştü.