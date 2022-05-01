Türkiye Gazetesi

Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer 2016 yılında nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz haftalarda bebek heyecanı yaşayan çift, oğullarına kavuştu. 2014 yılında yayımlanan Kurt Seyit ve Şura dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti diziden esinlenerek oğullarına Kurt Efe adını verdi. Kapak yüzü olduğu L'Officiel dergisine röportaj veren ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e olan sevgisini romantik sözlerle anlattı.

Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer

“ONUN GÖZLERİNDEKİ MUTLULUĞU HİSSETTİĞİMDE KARNIM DOYUYOR”

Eşine olan sevgisinin gün be gün arttığını belirten Tatlıtuğ, röportajında “Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi. Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele” şeklinde konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in bebekleri ‘Kurt Efe’ dünyaya geldi Oyuncu ve manken Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer doğum yaptı. Çiftin bebekleri ‘Kurt Efe’ hayata merhaba dedi. Hamilelik pozları da çok konuşulan Dizer, oğlunu dünyaya getirdi. Doğuma girdiği öğrenilen Kıvanç Tatlıtuğ, bebeğine kavuştuğu anlarda gözyaşlarını tutamadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer, 'Kurt Efe' isminin hikayesini ilk kez anlattı: Bizim için anısı var Ünlü manken ve yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Stil Danışmanı eşi Başak Dizer, bebeklerini kucaklarına almaya sayılı günler kala isim konusunu netleştirmişti. Ünlü çift doğuma kısa bir süre kala bebeklerinin isminin ‘Kurt Efe’ olacağını açıklamıştı. Bu ay sonunda doğum yapacak olan Başak Dizer bu isme neden karar verdiklerini ilk kez açıkladı.

Bebek göründü: Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer’in heyecanlı bekleyişi 6 buçuk aylık hamile olan Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi Başak Dizer, sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaştı. Dizer'in hamilelik pozu kısa sürede birçok beğeni ve yorum aldı.