Türkiye Gazetesi

Berna Karagözoğlu; 2009 yılında ATV ekranlarında yayınlanan, Erol Evgin ve Pınar Altuğ’un sunuculuğunu üstlendiği ‘Bir Şarkısın Sen’ adlı çocuk şarkı yarışmasıyla ünlenmişti.

Yarışmaya katıldığında 9 yaşında olan Karagözoğlu, “Fındık Kurdu” lakabıyla tanındı. Sahnedeki şovlarıyla dikkat çeken Berna, büyük alkış alıyordu.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Şimdilerde 22 yaşında olan Berna Karagözoğlu, kötü bir haberle gündeme geldi. Sabah gazetesinin haberine göre Karagözoğlu darp edildi. 22 Mart günü İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir restorana giden, menajeri ve arkadaşıyla birlikte restoranda yemek yiyen şarkıcı, yan masasında oturan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre yan masada oturan gençler şarkıcıya küfür etmeye başladı. İki grup arkadaş arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

Berna Karagözoğlu

KAFASINA KÜL TABAĞI FIRLATTILAR

Taraflar birbirlerine masadaki cisimleri fırlatırken, yan gruptaki bir şahıs kül tabağını genç şarkıcıya fırlattı. Bir anlık refleksle kül tabağından kurtulan Berna Karagözoğlu, anındaki arkadaşlarının ve kendisinin olayda yaralanmadığını fakat tekme ve tokatlarla darp edildiğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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