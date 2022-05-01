Türkiye Gazetesi

Başrollerini Miray Daner, Cengiz Bozkurt, Kerem Arslanoğlu, Yasemin Yazıcı gibi isimlerin paylaştığı TRT1 dizisi Kara Tahta’nın çekimlerine oyuncu Furkan Andıç’ın geçirdiği kaza nedeniyle geçtiğimiz gün sağlık molası verildi. Talihsiz bir kaza yaşayan Andıç, sahneye hazırlandığı esnada yaptığı ters bir hareketle ön çapraz bağlarının yırtılmasına sebep oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Geçirdiği kaza sonucu sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu ameliyat oldu. Andıç, yaklaşık 3 saat süren bir operasyon geçirdi.

Furkan Andıç'ın operasyon sonrası fotoğrafı...

“İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA ARAMIZA VE SETE DÖNECEK”

Rol aldığı dizi Kara Tahta’nın yapımcısı Süreyya Yaşar Önal ve yönetmeni Önder Mıhlar, Furkan Andıç’ı hastanede ziyarete gitti. Önal, sosyal medyada paylaştığı fotoğrafın altına, “Oyuncumuz Sevgili Furkan Andıç'ın sakatlanması ekip olarak bizi ve tüm sevenlerini üzdü. İnşallah en kısa zamanda iyileşip, aramıza ve setine dönecek. Geçmiş olsun Furkan” yazdı.

Başarılı oyuncu Furkan Andıç’ın hastaneden çıktıktan sonra 10 gün istirahat edeceği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diz kapağını kıran Ebru Yaşar sahnelere döndü İki ay önce dizi kırılan ve yaşadığı talihsiz kaza sonrası evinde istirahat eden Ebru Yaşar, uzun bir aradan sonra sahnelere döndü.