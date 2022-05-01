Türkiye Gazetesi

Bir süredir birlikte olduğu iş adamı Mehmet Dinçerler'le mutlu son yaşayan Hadise, Çırağan Sarayı'nda aile ve yakın dostlar arasında gerçekleşen nikahla evlendi. Fakat ünlü popçunun özel anlarına dair bir kare dahi basınla paylaşılmadı. Merakla takip edilen nikahtan ilk kare Derya Açıkgöz'den geldi. Açıkgöz, ablası Hadise'nin nikahında çekildiği kareleri paylaştı.

GÖRÜMCE, KURAL BOZDU

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen düğün töreninde, düğüne katılanlardan görüntü alınmamaları talep edildi. Nikah anına ait tek bir kare bile henüz ortaya çıkmadı ama davetlilerden fotoğraflar gelmeye başladı. İlk olarak Mehmet Dinçerler'in kız kardeşi Tuğba Dinçerler, Çırağan Sarayı'ndan paylaşım yaptı. Tuğba Dinçerler'in gelin çiçeği ile verdiği poz dikkat çekti.

Görümce Tuğba Dinçerler, Hadise'nn gelin çiçeği ile poz verdi.

BİRKAÇ KARE DE BALDIZDAN GELDİ

Bu özel güne ait birkaç kare de Hadise'nin kız kardeşi Derya Açıkgöz'den geldi. Açıkgöz, nikahta giydiği elbise ile ayna karşısında verdiği pozu paylaştı. Birkaç selfie'ye de hesabında yer veren Açıkgöz, nikah anından herhangi bir paylaşım yapmadı.