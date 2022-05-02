Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken, Ramazan Bayramı’nı ailesiyle kutladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erken, eşini anarak "Bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" notunu düştü.
EŞİNİN ÖLÜMÜYLE YIKILMIŞTI
Ünlü sunucu Ece Erken, avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu geçtiğimiz Ocak ayında uğradığı silahlı saldırı sonucu kaybetmişti. Eşinin ölümüyle yıkılan ve suçluların bulunması için sık sık paylaşımlarda bulunan Erken, Ramazan Bayramı’nı ailesiyle birlikte geçirdi.
ACISI DİNMEK BİLMİYOR
Bir türlü acısını dindiremeyen ünlü sunucu, Instagram hesabından paylaşımda bulundu. Ailesiyle birlikte fotoğrafını paylaşan Ece Erken, "Ailenizle sağlıklı, mutlu bayramlar dilerim. Kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum, bizi eksik bırakanları Allah'a havale ediyorum" ifadelerini kullandı.
Ece Erken'in paylaşımı.
Ece Erken baskılara dayanamadı! ‘Reddi miras’ yaptığını duyurdu Eşinin korkunç ölümünden sonra inzivaya çekilen Ece Erken, cenaze işlemlerinden sonra sık sık miras nedeniyle eleştirilerin hedefinde yer alıyordu. Gelen eleştirilere rağmen bu zamana kadar alınan her şeyi kendisinin aldığını belirten Ece Erken, en sonunda isyan etti. Erken sosyal medyadan paylaşımda bulunarak eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun varlığı için reddi miras yaptığını duyurdu.
Mahmutyazıcıoğlu'nun miras davası bitmiyor! Ece Erken sosyal medyadan duyurdu Ünlü sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı silahlı saldırı sonrasında öldürülmesinin ardından mirasla ilgili olaylar yaşanmaya devam ediyor. Erken sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda eşinin evinin izinsiz kiraya verildiğini söyledi.
Eşi öldürülen Ece Erken ile ilgili şaşırtan ‘saat’ iddiası Ece Erken’in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Ocak ayında bir balıkçıda silahlı saldırıya uğramış, tüm müdahalelere rağmen kurtulamamıştı. Ünlü sunucu hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.